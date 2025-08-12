SinyallerBölümler
Jurgen Van Vliet

TwoMinScalper

Jurgen Van Vliet
1 inceleme
Güvenilirlik
25 hafta
1 / 50 USD
büyüme başlangıcı: 2025 49%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
752
Kârla kapanan işlemler:
526 (69.94%)
Zararla kapanan işlemler:
226 (30.05%)
En iyi işlem:
94.16 EUR
En kötü işlem:
-200.97 EUR
Brüt kâr:
3 363.11 EUR (174 002 pips)
Brüt zarar:
-2 738.55 EUR (92 493 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (73.50 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
107.50 EUR (5)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
45.06%
Maks. mevduat yükü:
115.29%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
2.12
Alış işlemleri:
378 (50.27%)
Satış işlemleri:
374 (49.73%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
0.83 EUR
Ortalama kâr:
6.39 EUR
Ortalama zarar:
-12.12 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-30.12 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-294.59 EUR (2)
Aylık büyüme:
-20.12%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
39%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
192.52 EUR
Maksimum:
294.59 EUR (25.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.99% (197.39 EUR)
Varlığa göre:
60.09% (389.20 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 518
EURUSD 37
GBPUSD 34
CL-OIL 26
XAGUSD 26
GBPJPY 23
USDCAD 19
AUDUSD 14
EURGBP 13
AUDNZD 8
MSFT 7
EURJPY 7
GBPCAD 5
NZDUSD 4
NAS100.r 4
TSLA 2
USDJPY 1
USDCHF 1
ARKK 1
XAGAUD 1
EURAUD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 655
EURUSD 209
GBPUSD 19
CL-OIL -317
XAGUSD -20
GBPJPY 18
USDCAD 49
AUDUSD -44
EURGBP 130
AUDNZD -50
MSFT 75
EURJPY -40
GBPCAD 6
NZDUSD 4
NAS100.r 22
TSLA 43
USDJPY -19
USDCHF 0
ARKK -9
XAGAUD -12
EURAUD -7
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 61K
EURUSD 4.7K
GBPUSD 1.3K
CL-OIL -4.8K
XAGUSD -336
GBPJPY 156
USDCAD -580
AUDUSD -182
EURGBP 633
AUDNZD -966
MSFT 948
EURJPY -216
GBPCAD 402
NZDUSD 10
NAS100.r 11K
TSLA 8.8K
USDJPY -67
USDCHF 4
ARKK 300
XAGAUD -185
EURAUD -105
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +94.16 EUR
En kötü işlem: -201 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +73.50 EUR
Maksimum ardışık zarar: -30.12 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real8
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
VantageTradingLtd-Live
0.27 × 30
VantagePrimeLimited-Live
0.33 × 191
VantageInternational-Live 3
0.70 × 349
JunoMarkets-Server
1.06 × 51
VantageInternational-Live
3.10 × 1234
RoboForex-Pro
3.50 × 4
YLDFX-Server 01
7.61 × 193
Scalping the 2 min charts on gold and forex. No dca or martingale crazyness. 
Ortalama derecelendirme:
wes0424d
29
wes0424d 2025.08.12 10:31 
 

I have been following Jurgen for almost a month now and am in profit. He has more than a 65% win rate and is extremely reliable. I had an issue with following which stricly was not his fault but when contacted he happily helped me to resolve it. I would 100% recommend following him. Dave

2025.09.25 02:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 01:31
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 00:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 19:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 15:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 07:54
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 13:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 16:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 12:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 11:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 18:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 09:36
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.88% of days out of 123 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 07:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 02:09
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.2% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 18:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 00:47
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.46% of days out of 112 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 12:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 15:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 16:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 17:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
