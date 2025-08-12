- Büyüme
İşlemler:
752
Kârla kapanan işlemler:
526 (69.94%)
Zararla kapanan işlemler:
226 (30.05%)
En iyi işlem:
94.16 EUR
En kötü işlem:
-200.97 EUR
Brüt kâr:
3 363.11 EUR (174 002 pips)
Brüt zarar:
-2 738.55 EUR (92 493 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (73.50 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
107.50 EUR (5)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
45.06%
Maks. mevduat yükü:
115.29%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
2.12
Alış işlemleri:
378 (50.27%)
Satış işlemleri:
374 (49.73%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
0.83 EUR
Ortalama kâr:
6.39 EUR
Ortalama zarar:
-12.12 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-30.12 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-294.59 EUR (2)
Aylık büyüme:
-20.12%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
39%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
192.52 EUR
Maksimum:
294.59 EUR (25.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.99% (197.39 EUR)
Varlığa göre:
60.09% (389.20 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|518
|EURUSD
|37
|GBPUSD
|34
|CL-OIL
|26
|XAGUSD
|26
|GBPJPY
|23
|USDCAD
|19
|AUDUSD
|14
|EURGBP
|13
|AUDNZD
|8
|MSFT
|7
|EURJPY
|7
|GBPCAD
|5
|NZDUSD
|4
|NAS100.r
|4
|TSLA
|2
|USDJPY
|1
|USDCHF
|1
|ARKK
|1
|XAGAUD
|1
|EURAUD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|655
|EURUSD
|209
|GBPUSD
|19
|CL-OIL
|-317
|XAGUSD
|-20
|GBPJPY
|18
|USDCAD
|49
|AUDUSD
|-44
|EURGBP
|130
|AUDNZD
|-50
|MSFT
|75
|EURJPY
|-40
|GBPCAD
|6
|NZDUSD
|4
|NAS100.r
|22
|TSLA
|43
|USDJPY
|-19
|USDCHF
|0
|ARKK
|-9
|XAGAUD
|-12
|EURAUD
|-7
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|61K
|EURUSD
|4.7K
|GBPUSD
|1.3K
|CL-OIL
|-4.8K
|XAGUSD
|-336
|GBPJPY
|156
|USDCAD
|-580
|AUDUSD
|-182
|EURGBP
|633
|AUDNZD
|-966
|MSFT
|948
|EURJPY
|-216
|GBPCAD
|402
|NZDUSD
|10
|NAS100.r
|11K
|TSLA
|8.8K
|USDJPY
|-67
|USDCHF
|4
|ARKK
|300
|XAGAUD
|-185
|EURAUD
|-105
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +94.16 EUR
En kötü işlem: -201 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +73.50 EUR
Maksimum ardışık zarar: -30.12 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
VantageTradingLtd-Live
|0.27 × 30
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.33 × 191
|
VantageInternational-Live 3
|0.70 × 349
|
JunoMarkets-Server
|1.06 × 51
|
VantageInternational-Live
|3.10 × 1234
|
RoboForex-Pro
|3.50 × 4
|
YLDFX-Server 01
|7.61 × 193
Scalping the 2 min charts on gold and forex. No dca or martingale crazyness.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
49%
1
50
USD
USD
493
EUR
EUR
25
39%
752
69%
45%
1.22
0.83
EUR
EUR
60%
1:500
I have been following Jurgen for almost a month now and am in profit. He has more than a 65% win rate and is extremely reliable. I had an issue with following which stricly was not his fault but when contacted he happily helped me to resolve it. I would 100% recommend following him. Dave