İşlemler:
142
Kârla kapanan işlemler:
82 (57.74%)
Zararla kapanan işlemler:
60 (42.25%)
En iyi işlem:
79.85 USD
En kötü işlem:
-48.31 USD
Brüt kâr:
872.25 USD (476 086 pips)
Brüt zarar:
-739.10 USD (417 493 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (286.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
286.41 USD (22)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
27.20%
Maks. mevduat yükü:
6.88%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
0.63
Alış işlemleri:
118 (83.10%)
Satış işlemleri:
24 (16.90%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
0.94 USD
Ortalama kâr:
10.64 USD
Ortalama zarar:
-12.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-36.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-119.90 USD (3)
Aylık büyüme:
4.40%
Yıllık tahmin:
53.34%
Algo alım-satım:
63%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
212.20 USD (50.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.25% (176.37 USD)
Varlığa göre:
15.22% (84.78 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|90
|EURUSD
|51
|profit
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|103
|EURUSD
|-50
|profit
|80
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|60K
|EURUSD
|-1.7K
|profit
|0
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +79.85 USD
En kötü işlem: -48 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +286.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -36.68 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTrend-Trade5
|0.00 × 4
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
XMGlobal-Real 16
|0.00 × 1
|
VitalMarkets-Live
|0.00 × 8
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 99
|
CapitalComBY-Real
|0.00 × 5
|
BullSphereLimited-Live-UK-3
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 8
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 13
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 16
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 22
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 26
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
QuantixFS-Live2
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
AudentiaCapital-Live
|0.00 × 6
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
GMI-Live08
|0.00 × 63
|
LirunexLimited-Live
|0.00 × 24
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 24
|
InfinoxCapital-Live04
|0.00 × 3
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 75
|
Exness-Real15
|0.00 × 80
|
Exness-Real25
|0.00 × 22
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
193%
0
0
USD
USD
383
USD
USD
38
63%
142
57%
27%
1.18
0.94
USD
USD
30%
1:500