SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Patience
Mustafa Sabir

Patience

Mustafa Sabir
0 inceleme
Güvenilirlik
38 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 193%
Weltrade-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
142
Kârla kapanan işlemler:
82 (57.74%)
Zararla kapanan işlemler:
60 (42.25%)
En iyi işlem:
79.85 USD
En kötü işlem:
-48.31 USD
Brüt kâr:
872.25 USD (476 086 pips)
Brüt zarar:
-739.10 USD (417 493 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (286.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
286.41 USD (22)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
27.20%
Maks. mevduat yükü:
6.88%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
0.63
Alış işlemleri:
118 (83.10%)
Satış işlemleri:
24 (16.90%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
0.94 USD
Ortalama kâr:
10.64 USD
Ortalama zarar:
-12.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-36.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-119.90 USD (3)
Aylık büyüme:
4.40%
Yıllık tahmin:
53.34%
Algo alım-satım:
63%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
212.20 USD (50.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.25% (176.37 USD)
Varlığa göre:
15.22% (84.78 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 90
EURUSD 51
profit 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 103
EURUSD -50
profit 80
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 60K
EURUSD -1.7K
profit 0
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +79.85 USD
En kötü işlem: -48 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +286.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -36.68 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTrend-Trade5
0.00 × 4
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
XMGlobal-Real 16
0.00 × 1
VitalMarkets-Live
0.00 × 8
TitanFX-Demo01
0.00 × 99
CapitalComBY-Real
0.00 × 5
BullSphereLimited-Live-UK-3
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 8
Axi-US12-Live
0.00 × 13
OctaFX-Real10
0.00 × 16
TickmillEU-Live
0.00 × 22
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 26
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
QuantixFS-Live2
0.00 × 1
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
AudentiaCapital-Live
0.00 × 6
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
GMI-Live08
0.00 × 63
LirunexLimited-Live
0.00 × 24
Just2Trade-Real3
0.00 × 24
InfinoxCapital-Live04
0.00 × 3
FOXMarkets-Live
0.00 × 75
Exness-Real15
0.00 × 80
Exness-Real25
0.00 × 22
925 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol


İnceleme yok
2025.06.23 12:49
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.76% of days out of 168 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.20 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.20 03:03
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.24% of days out of 165 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 17:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.18 19:53
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.91% of days out of 163 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 15:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.15 19:33
Share of trading days is too low
2025.05.02 18:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 11:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 07:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.22 17:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 12:22
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 10.64% of days out of the 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.10 12:22
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.04.10 12:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Patience
Ayda 50 USD
193%
0
0
USD
383
USD
38
63%
142
57%
27%
1.18
0.94
USD
30%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.