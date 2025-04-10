Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTrend-Trade5 0.00 × 4 EGlobalTrade-Cent5 0.00 × 6 XMGlobal-Real 16 0.00 × 1 VitalMarkets-Live 0.00 × 8 TitanFX-Demo01 0.00 × 99 CapitalComBY-Real 0.00 × 5 BullSphereLimited-Live-UK-3 0.00 × 1 itexsys-Platform 0.00 × 8 Axi-US12-Live 0.00 × 13 OctaFX-Real10 0.00 × 16 TickmillEU-Live 0.00 × 22 LiteFinance-ECN.com 0.00 × 26 LibertexCom-MT4 Market Real Server 0.00 × 26 QuantixFS-Live2 0.00 × 1 OxSecurities-Demo 0.00 × 5 AudentiaCapital-Live 0.00 × 6 MFMSecurities-Real 0.00 × 1 HantecMarkets-Server1 0.00 × 15 GMI-Live08 0.00 × 63 LirunexLimited-Live 0.00 × 24 Just2Trade-Real3 0.00 × 24 InfinoxCapital-Live04 0.00 × 3 FOXMarkets-Live 0.00 × 75 Exness-Real15 0.00 × 80 Exness-Real25 0.00 × 22 925 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya