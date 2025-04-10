- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
309
Kârla kapanan işlemler:
139 (44.98%)
Zararla kapanan işlemler:
170 (55.02%)
En iyi işlem:
137.70 USD
En kötü işlem:
-106.01 USD
Brüt kâr:
9 083.79 USD (438 910 pips)
Brüt zarar:
-7 485.95 USD (363 441 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (840.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
840.51 USD (11)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
84.91%
Maks. mevduat yükü:
10.91%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.33
Alış işlemleri:
208 (67.31%)
Satış işlemleri:
101 (32.69%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
5.17 USD
Ortalama kâr:
65.35 USD
Ortalama zarar:
-44.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-559.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-559.61 USD (11)
Aylık büyüme:
59.91%
Yıllık tahmin:
726.85%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
274.38 USD
Maksimum:
1 200.99 USD (49.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.88% (1 200.99 USD)
Varlığa göre:
8.90% (231.68 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|293
|GBPJPY
|10
|EURJPY
|3
|USDJPY
|2
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.7K
|GBPJPY
|-74
|EURJPY
|-16
|USDJPY
|-83
|EURUSD
|43
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|84K
|GBPJPY
|-5K
|EURJPY
|-1K
|USDJPY
|-4.1K
|EURUSD
|1.5K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +137.70 USD
En kötü işlem: -106 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +840.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -559.61 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 14
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
HFMarkets-Live Server2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 12
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
LIFE BALANCE COMMUNITY
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
77%
0
0
USD
USD
4.4K
USD
USD
26
0%
309
44%
85%
1.21
5.17
USD
USD
36%
1:50