SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / MrWawrzyniuk
Rafal Wawrzyniuk

MrWawrzyniuk

Rafal Wawrzyniuk
0 inceleme
Güvenilirlik
30 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 32%
OneRoyal-Server
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
58
Kârla kapanan işlemler:
41 (70.68%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (29.31%)
En iyi işlem:
407.26 PLN
En kötü işlem:
-359.39 PLN
Brüt kâr:
4 112.90 PLN (998 072 pips)
Brüt zarar:
-928.19 PLN (36 288 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (2 631.83 PLN)
Maksimum ardışık kâr:
2 631.83 PLN (20)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
81.11%
En son işlem:
19 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
42 gün
Düzelme faktörü:
4.61
Alış işlemleri:
49 (84.48%)
Satış işlemleri:
9 (15.52%)
Kâr faktörü:
4.43
Beklenen getiri:
54.91 PLN
Ortalama kâr:
100.31 PLN
Ortalama zarar:
-54.60 PLN
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-690.25 PLN)
Maksimum ardışık zarar:
-690.25 PLN (4)
Aylık büyüme:
1.15%
Yıllık tahmin:
13.95%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
690.25 PLN
Maksimum:
690.25 PLN (17.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.90% (690.25 PLN)
Varlığa göre:
25.57% (2 552.54 PLN)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOOGL.US 8
US500 7
TLT.US 6
NVDA.US 6
MSFT.US 6
AMZN.US 5
MRVL.US 4
ANET.US 3
JNJ.US 2
LLY.US 2
MCD.US 2
LMT.US 2
UNH.US 1
AMAT.US 1
US2000 1
AAPL.US 1
VXX.US 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOOGL.US 59
US500 -44
TLT.US -199
NVDA.US 259
MSFT.US 495
AMZN.US 56
MRVL.US 128
ANET.US 53
JNJ.US 8
LLY.US 27
MCD.US 9
LMT.US 53
UNH.US 6
AMAT.US 21
US2000 -1
AAPL.US 14
VXX.US 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOOGL.US 60K
US500 -4.1K
TLT.US -14K
NVDA.US 175K
MSFT.US 465K
AMZN.US 63K
MRVL.US 25K
ANET.US 50K
JNJ.US 7.8K
LLY.US 29K
MCD.US 8.7K
LMT.US 58K
UNH.US 5.8K
AMAT.US 20K
US2000 -44
AAPL.US 13K
VXX.US 9
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +407.26 PLN
En kötü işlem: -359 PLN
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +2 631.83 PLN
Maksimum ardışık zarar: -690.25 PLN

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OneRoyal-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.21 16:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 15:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 18:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 16:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 17:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 16:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 17:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 16:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.12 15:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.11 18:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 17:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 18:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 23:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.04 20:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 22:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 15:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.17 20:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 18:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MrWawrzyniuk
Ayda 30 USD
32%
0
0
USD
13K
PLN
30
0%
58
70%
100%
4.43
54.91
PLN
26%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.