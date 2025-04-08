- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
58
Kârla kapanan işlemler:
41 (70.68%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (29.31%)
En iyi işlem:
407.26 PLN
En kötü işlem:
-359.39 PLN
Brüt kâr:
4 112.90 PLN (998 072 pips)
Brüt zarar:
-928.19 PLN (36 288 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (2 631.83 PLN)
Maksimum ardışık kâr:
2 631.83 PLN (20)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
81.11%
En son işlem:
19 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
42 gün
Düzelme faktörü:
4.61
Alış işlemleri:
49 (84.48%)
Satış işlemleri:
9 (15.52%)
Kâr faktörü:
4.43
Beklenen getiri:
54.91 PLN
Ortalama kâr:
100.31 PLN
Ortalama zarar:
-54.60 PLN
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-690.25 PLN)
Maksimum ardışık zarar:
-690.25 PLN (4)
Aylık büyüme:
1.15%
Yıllık tahmin:
13.95%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
690.25 PLN
Maksimum:
690.25 PLN (17.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.90% (690.25 PLN)
Varlığa göre:
25.57% (2 552.54 PLN)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOOGL.US
|8
|US500
|7
|TLT.US
|6
|NVDA.US
|6
|MSFT.US
|6
|AMZN.US
|5
|MRVL.US
|4
|ANET.US
|3
|JNJ.US
|2
|LLY.US
|2
|MCD.US
|2
|LMT.US
|2
|UNH.US
|1
|AMAT.US
|1
|US2000
|1
|AAPL.US
|1
|VXX.US
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOOGL.US
|59
|US500
|-44
|TLT.US
|-199
|NVDA.US
|259
|MSFT.US
|495
|AMZN.US
|56
|MRVL.US
|128
|ANET.US
|53
|JNJ.US
|8
|LLY.US
|27
|MCD.US
|9
|LMT.US
|53
|UNH.US
|6
|AMAT.US
|21
|US2000
|-1
|AAPL.US
|14
|VXX.US
|0
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOOGL.US
|60K
|US500
|-4.1K
|TLT.US
|-14K
|NVDA.US
|175K
|MSFT.US
|465K
|AMZN.US
|63K
|MRVL.US
|25K
|ANET.US
|50K
|JNJ.US
|7.8K
|LLY.US
|29K
|MCD.US
|8.7K
|LMT.US
|58K
|UNH.US
|5.8K
|AMAT.US
|20K
|US2000
|-44
|AAPL.US
|13K
|VXX.US
|9
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +407.26 PLN
En kötü işlem: -359 PLN
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +2 631.83 PLN
Maksimum ardışık zarar: -690.25 PLN
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OneRoyal-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
32%
0
0
USD
USD
13K
PLN
PLN
30
0%
58
70%
100%
4.43
54.91
PLN
PLN
26%
1:100