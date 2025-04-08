SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / THPX2
Ai Jing Gao

THPX2

Ai Jing Gao
0 inceleme
Güvenilirlik
25 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 41%
NCESC-Live
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 334
Kârla kapanan işlemler:
1 475 (63.19%)
Zararla kapanan işlemler:
859 (36.80%)
En iyi işlem:
4 823.24 USD
En kötü işlem:
-529.25 USD
Brüt kâr:
103 802.48 USD (445 211 pips)
Brüt zarar:
-68 390.98 USD (222 003 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
47 (1 711.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6 105.45 USD (4)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
53.09%
Maks. mevduat yükü:
14.28%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
3.98
Alış işlemleri:
1 189 (50.94%)
Satış işlemleri:
1 145 (49.06%)
Kâr faktörü:
1.52
Beklenen getiri:
15.17 USD
Ortalama kâr:
70.37 USD
Ortalama zarar:
-79.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-1 346.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 055.71 USD (5)
Aylık büyüme:
14.47%
Yıllık tahmin:
175.62%
Algo alım-satım:
37%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
8 893.63 USD (22.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.81% (8 893.63 USD)
Varlığa göre:
5.22% (725.29 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WTIBTC 1431
WTIBTC.stp 894
XAUBTC.stp 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WTIBTC 10K
WTIBTC.stp 24K
XAUBTC.stp 971
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WTIBTC 74K
WTIBTC.stp 149K
XAUBTC.stp 423
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 823.24 USD
En kötü işlem: -529 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +1 711.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 346.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NCESC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

NCESC-Live
5.83 × 280
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.25 04:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.31 20:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 15:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 11:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 00:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 08:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 04:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 14:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 13:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 08:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 06:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 19:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 08:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 04:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 13:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 14:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 19:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 17:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 17:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 09:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
THPX2
Ayda 50 USD
41%
0
0
USD
17K
USD
25
37%
2 334
63%
53%
1.51
15.17
USD
43%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.