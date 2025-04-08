- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3 369
Kârla kapanan işlemler:
2 220 (65.89%)
Zararla kapanan işlemler:
1 149 (34.11%)
En iyi işlem:
9 761.88 USD
En kötü işlem:
-121 983.01 USD
Brüt kâr:
119 010.73 USD (444 120 pips)
Brüt zarar:
-212 728.78 USD (431 262 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (975.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
37 443.12 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
19.52%
Maks. mevduat yükü:
9.50%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
714
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.58
Alış işlemleri:
1 581 (46.93%)
Satış işlemleri:
1 788 (53.07%)
Kâr faktörü:
0.56
Beklenen getiri:
-27.82 USD
Ortalama kâr:
53.61 USD
Ortalama zarar:
-185.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
39 (-5 893.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-121 983.01 USD (1)
Aylık büyüme:
2.75%
Yıllık tahmin:
34.01%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
123 992.99 USD
Maksimum:
162 037.82 USD (117.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.18% (162 037.82 USD)
Varlığa göre:
36.07% (131 186.19 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3349
|archived
|17
|USDJPY
|3
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|19K
|archived
|-112K
|USDJPY
|28
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|12K
|archived
|0
|USDJPY
|696
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9 761.88 USD
En kötü işlem: -121 983 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +975.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 893.23 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
FBS-Real-4
|0.00 × 2
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live01
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
MEXIntGroup-Real
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Live01
|0.00 × 2
|
Maxco-Demo
|0.00 × 1
|
NPBFX-Real
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 2
|
FBS-Real-12
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 8
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 2
