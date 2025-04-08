SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / FlxF37057m2
John Kusuma

FlxF37057m2

John Kusuma
0 inceleme
41 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -7%
FBS-Real-10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 369
Kârla kapanan işlemler:
2 220 (65.89%)
Zararla kapanan işlemler:
1 149 (34.11%)
En iyi işlem:
9 761.88 USD
En kötü işlem:
-121 983.01 USD
Brüt kâr:
119 010.73 USD (444 120 pips)
Brüt zarar:
-212 728.78 USD (431 262 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (975.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
37 443.12 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
19.52%
Maks. mevduat yükü:
9.50%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
714
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.58
Alış işlemleri:
1 581 (46.93%)
Satış işlemleri:
1 788 (53.07%)
Kâr faktörü:
0.56
Beklenen getiri:
-27.82 USD
Ortalama kâr:
53.61 USD
Ortalama zarar:
-185.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
39 (-5 893.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-121 983.01 USD (1)
Aylık büyüme:
2.75%
Yıllık tahmin:
34.01%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
123 992.99 USD
Maksimum:
162 037.82 USD (117.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.18% (162 037.82 USD)
Varlığa göre:
36.07% (131 186.19 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 3349
archived 17
USDJPY 3
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 19K
archived -112K
USDJPY 28
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 12K
archived 0
USDJPY 696
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9 761.88 USD
En kötü işlem: -121 983 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +975.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 893.23 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live06
0.00 × 1
FBS-Real-4
0.00 × 2
Exness-Real
0.00 × 1
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live01
0.00 × 10
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
MEXIntGroup-Real
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
EurotradeSA-Live01
0.00 × 2
Maxco-Demo
0.00 × 1
NPBFX-Real
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 4
RoboForex-Prime
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 2
XMTrading-Real 49
0.00 × 2
FBS-Real-12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
Pepperstone-01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
FxPro.com-Real05
0.00 × 2
Tickmill-Live02
0.00 × 8
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
FXOpen-Real2
0.00 × 1
FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 2
70 daha fazla...
ok
İnceleme yok
2025.09.06 23:47
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.01 05:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 05:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 10:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 08:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 07:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 07:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 08:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 07:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.03 02:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.16 00:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.09 13:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.08 14:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.07 02:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.06 23:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 23:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 00:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 14:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 06:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.10 09:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
