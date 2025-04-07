SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / BTC Breakout MT5
Tibor Horvath

BTC Breakout MT5

Tibor Horvath
0 inceleme
23 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -4%
ICMarkets-MT5-4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
82
Kârla kapanan işlemler:
29 (35.36%)
Zararla kapanan işlemler:
53 (64.63%)
En iyi işlem:
18.67 AUD
En kötü işlem:
-18.60 AUD
Brüt kâr:
141.62 AUD (924 254 pips)
Brüt zarar:
-199.20 AUD (1 293 138 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (30.33 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
30.33 AUD (4)
Sharpe oranı:
-0.09
Alım-satım etkinliği:
1.02%
Maks. mevduat yükü:
79.81%
En son işlem:
10 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
43 dakika
Düzelme faktörü:
-0.48
Alış işlemleri:
82 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.71
Beklenen getiri:
-0.70 AUD
Ortalama kâr:
4.88 AUD
Ortalama zarar:
-3.76 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-58.25 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-58.25 AUD (16)
Aylık büyüme:
2.09%
Yıllık tahmin:
25.37%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
99.00 AUD
Maksimum:
121.18 AUD (23.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.86% (121.18 AUD)
Varlığa göre:
3.56% (34.14 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 82
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -44
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -369K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +18.67 AUD
En kötü işlem: -19 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +30.33 AUD
Maksimum ardışık zarar: -58.25 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 4
FPMarketsLLC-Live
0.50 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
16.29 × 7
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Buy the 'BTC Breakout MT5' Trading Robot (Expert Advisor) for MetaTrader 5 in MetaTrader Market


İnceleme yok
2025.09.24 07:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 01:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 14:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 10:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 10:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 02:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 06:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 06:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 17:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.15% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.26 03:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.25 01:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 09:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.23 02:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.17 00:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 05:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 04:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 16:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.07 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.07 13:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
BTC Breakout MT5
Ayda 1000 USD
-4%
0
0
USD
942
AUD
23
100%
82
35%
1%
0.71
-0.70
AUD
12%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.