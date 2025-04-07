SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Kebun Akun and GFA
Yelena Claudia

Kebun Akun and GFA

Yelena Claudia
0 inceleme
Güvenilirlik
45 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 58%
XMGlobal-Real 30
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
108
Kârla kapanan işlemler:
86 (79.62%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (20.37%)
En iyi işlem:
104.16 USD
En kötü işlem:
-376.63 USD
Brüt kâr:
1 492.55 USD (3 454 593 pips)
Brüt zarar:
-449.54 USD (77 354 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (246.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
246.34 USD (15)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
89.31%
Maks. mevduat yükü:
2.10%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
2.77
Alış işlemleri:
69 (63.89%)
Satış işlemleri:
39 (36.11%)
Kâr faktörü:
3.32
Beklenen getiri:
9.66 USD
Ortalama kâr:
17.36 USD
Ortalama zarar:
-20.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-12.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-376.63 USD (1)
Aylık büyüme:
5.87%
Yıllık tahmin:
71.20%
Algo alım-satım:
11%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
123.36 USD
Maksimum:
376.63 USD (10.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.36% (376.63 USD)
Varlığa göre:
33.06% (906.67 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 85
BTCUSD 21
AUDCAD 1
GBPUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 711
BTCUSD 331
AUDCAD 2
GBPUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 71K
BTCUSD 3.3M
AUDCAD 216
GBPUSD -18
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +104.16 USD
En kötü işlem: -377 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +246.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.76 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 30" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 4
Coinexx-Live
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 5
0.00 × 2
TiranForex-Live
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.02 × 44
KOT-Live2
0.03 × 62
XMGlobal-Real 9
0.03 × 31
ICMarkets-Live10
0.04 × 51
ICMarketsSC-Live26
0.08 × 103
XMGlobal-Real 30
0.61 × 313
VantageFXInternational-Live 2
0.76 × 431
VantageFXInternational-Live 4
0.76 × 463
XMGlobal-Real 46
0.86 × 665
Axi-US888-Live
0.86 × 36
VantageFXInternational-Live 6
1.00 × 1
XMGlobal-Real 2
1.67 × 338
PacificUnionLLC-Live
1.80 × 10
BDSwissGlobal-Real04
2.00 × 1
RoboForex-Pro-2
2.13 × 8
XMGlobal-Real 41
2.50 × 18
RoboForex-ProCent-3
2.93 × 137
FBS-Real-6
3.67 × 3
İnceleme yok
2025.09.18 07:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.17 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 08:28
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.17 03:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 01:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.24 00:48
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.21 15:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.18 13:44
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.15 16:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 20:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.27 07:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.09 04:31
Share of trading days is too low
2025.04.21 06:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.20 09:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 02:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 10:55
Trading operations on the account were performed for only 19 days. This comprises 12.93% of days out of the 147 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.07 10:55
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.04% of days out of 147 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.07 10:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
