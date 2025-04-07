- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
108
Kârla kapanan işlemler:
86 (79.62%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (20.37%)
En iyi işlem:
104.16 USD
En kötü işlem:
-376.63 USD
Brüt kâr:
1 492.55 USD (3 454 593 pips)
Brüt zarar:
-449.54 USD (77 354 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (246.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
246.34 USD (15)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
89.31%
Maks. mevduat yükü:
2.10%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
2.77
Alış işlemleri:
69 (63.89%)
Satış işlemleri:
39 (36.11%)
Kâr faktörü:
3.32
Beklenen getiri:
9.66 USD
Ortalama kâr:
17.36 USD
Ortalama zarar:
-20.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-12.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-376.63 USD (1)
Aylık büyüme:
5.87%
Yıllık tahmin:
71.20%
Algo alım-satım:
11%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
123.36 USD
Maksimum:
376.63 USD (10.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.36% (376.63 USD)
Varlığa göre:
33.06% (906.67 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD
|85
|BTCUSD
|21
|AUDCAD
|1
|GBPUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD
|711
|BTCUSD
|331
|AUDCAD
|2
|GBPUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD
|71K
|BTCUSD
|3.3M
|AUDCAD
|216
|GBPUSD
|-18
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 30" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 4
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 5
|0.00 × 2
|
TiranForex-Live
|0.00 × 1
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.02 × 44
|
KOT-Live2
|0.03 × 62
|
XMGlobal-Real 9
|0.03 × 31
|
ICMarkets-Live10
|0.04 × 51
|
ICMarketsSC-Live26
|0.08 × 103
|
XMGlobal-Real 30
|0.61 × 313
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.76 × 431
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.76 × 463
|
XMGlobal-Real 46
|0.86 × 665
|
Axi-US888-Live
|0.86 × 36
|
VantageFXInternational-Live 6
|1.00 × 1
|
XMGlobal-Real 2
|1.67 × 338
|
PacificUnionLLC-Live
|1.80 × 10
|
BDSwissGlobal-Real04
|2.00 × 1
|
RoboForex-Pro-2
|2.13 × 8
|
XMGlobal-Real 41
|2.50 × 18
|
RoboForex-ProCent-3
|2.93 × 137
|
FBS-Real-6
|3.67 × 3
Bitcoin Swing Trade Only (HOLDER)
