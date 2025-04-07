SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Aliptradev2
Fachrul Rozi

Aliptradev2

Fachrul Rozi
0 inceleme
26 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -49%
FBS-Real-2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 581
Kârla kapanan işlemler:
2 527 (70.56%)
Zararla kapanan işlemler:
1 054 (29.43%)
En iyi işlem:
2 804.86 USD
En kötü işlem:
-2 026.42 USD
Brüt kâr:
14 479.39 USD (505 914 pips)
Brüt zarar:
-18 879.48 USD (130 854 888 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (32.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 338.56 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
99.51%
Maks. mevduat yükü:
5.62%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
827
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.42
Alış işlemleri:
3 541 (98.88%)
Satış işlemleri:
40 (1.12%)
Kâr faktörü:
0.77
Beklenen getiri:
-1.23 USD
Ortalama kâr:
5.73 USD
Ortalama zarar:
-17.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
36 (-10 142.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10 142.34 USD (36)
Aylık büyüme:
-3.37%
Yıllık tahmin:
-39.31%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 289.69 USD
Maksimum:
10 422.18 USD (68.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
68.71% (10 422.18 USD)
Varlığa göre:
70.36% (17 153.80 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 3536
BTCUSD 39
archived 6
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 4.2K
BTCUSD -13K
archived 4.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 172K
BTCUSD -131M
archived 0
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 804.86 USD
En kötü işlem: -2 026 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 36
Maksimum ardışık kâr: +32.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -10 142.34 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live06
0.00 × 5
OctaFX-Real8
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
0.00 × 13
FXCC1-Live
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 15
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
FBS-Real-1
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 48
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.10 × 10
Axi-US03-Live
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.15 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 227
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.23 × 43
ScopeMarkets-Live
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live11
0.72 × 60
FBS-Real-10
0.84 × 100
RoboForex-ECN
1.10 × 20
24 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.11 22:40
Share of trading days is too low
2025.09.06 23:47
Trading operations on the account were performed for only 22 days. This comprises 13.92% of days out of the 158 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 01:06
Share of trading days is too low
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.26 00:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 07:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 07:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 17:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.23 14:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 06:41
No swaps are charged on the signal account
2025.06.22 17:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.22 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.20 18:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.16 02:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 01:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.15 23:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.15 20:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.15 13:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Aliptradev2
Ayda 30 USD
-49%
0
0
USD
21K
USD
26
99%
3 581
70%
100%
0.76
-1.23
USD
70%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.