İşlemler:
3 581
Kârla kapanan işlemler:
2 527 (70.56%)
Zararla kapanan işlemler:
1 054 (29.43%)
En iyi işlem:
2 804.86 USD
En kötü işlem:
-2 026.42 USD
Brüt kâr:
14 479.39 USD (505 914 pips)
Brüt zarar:
-18 879.48 USD (130 854 888 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (32.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 338.56 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
99.51%
Maks. mevduat yükü:
5.62%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
827
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.42
Alış işlemleri:
3 541 (98.88%)
Satış işlemleri:
40 (1.12%)
Kâr faktörü:
0.77
Beklenen getiri:
-1.23 USD
Ortalama kâr:
5.73 USD
Ortalama zarar:
-17.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
36 (-10 142.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10 142.34 USD (36)
Aylık büyüme:
-3.37%
Yıllık tahmin:
-39.31%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 289.69 USD
Maksimum:
10 422.18 USD (68.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
68.71% (10 422.18 USD)
Varlığa göre:
70.36% (17 153.80 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3536
|BTCUSD
|39
|archived
|6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|4.2K
|BTCUSD
|-13K
|archived
|4.5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|172K
|BTCUSD
|-131M
|archived
|0
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 804.86 USD
En kötü işlem: -2 026 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 36
Maksimum ardışık kâr: +32.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -10 142.34 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
