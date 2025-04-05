- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
85
Kârla kapanan işlemler:
37 (43.52%)
Zararla kapanan işlemler:
48 (56.47%)
En iyi işlem:
982.82 RUB
En kötü işlem:
-816.02 RUB
Brüt kâr:
7 296.08 RUB (7 981 pips)
Brüt zarar:
-10 788.20 RUB (11 614 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (958.56 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
1 231.91 RUB (2)
Sharpe oranı:
-0.15
Alım-satım etkinliği:
81.47%
Maks. mevduat yükü:
110.55%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
-0.64
Alış işlemleri:
54 (63.53%)
Satış işlemleri:
31 (36.47%)
Kâr faktörü:
0.68
Beklenen getiri:
-41.08 RUB
Ortalama kâr:
197.19 RUB
Ortalama zarar:
-224.75 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-1 392.85 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-1 392.85 RUB (6)
Aylık büyüme:
-5.65%
Yıllık tahmin:
-68.51%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 619.80 RUB
Maksimum:
5 423.92 RUB (45.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.79% (5 423.92 RUB)
Varlığa göre:
66.64% (12 321.16 RUB)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|75
|GBPUSDrfd
|10
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSDrfd
|-64
|GBPUSDrfd
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSDrfd
|-4.1K
|GBPUSDrfd
|430
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +982.82 RUB
En kötü işlem: -816 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +958.56 RUB
Maksimum ardışık zarar: -1 392.85 RUB
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok