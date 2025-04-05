SinyallerBölümler
NIKOLAI POTEMKIN

Forrex25

NIKOLAI POTEMKIN
0 inceleme
25 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -18%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
85
Kârla kapanan işlemler:
37 (43.52%)
Zararla kapanan işlemler:
48 (56.47%)
En iyi işlem:
982.82 RUB
En kötü işlem:
-816.02 RUB
Brüt kâr:
7 296.08 RUB (7 981 pips)
Brüt zarar:
-10 788.20 RUB (11 614 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (958.56 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
1 231.91 RUB (2)
Sharpe oranı:
-0.15
Alım-satım etkinliği:
81.47%
Maks. mevduat yükü:
110.55%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
-0.64
Alış işlemleri:
54 (63.53%)
Satış işlemleri:
31 (36.47%)
Kâr faktörü:
0.68
Beklenen getiri:
-41.08 RUB
Ortalama kâr:
197.19 RUB
Ortalama zarar:
-224.75 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-1 392.85 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-1 392.85 RUB (6)
Aylık büyüme:
-5.65%
Yıllık tahmin:
-68.51%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 619.80 RUB
Maksimum:
5 423.92 RUB (45.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.79% (5 423.92 RUB)
Varlığa göre:
66.64% (12 321.16 RUB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDrfd 75
GBPUSDrfd 10
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDrfd -64
GBPUSDrfd 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDrfd -4.1K
GBPUSDrfd 430
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +982.82 RUB
En kötü işlem: -816 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +958.56 RUB
Maksimum ardışık zarar: -1 392.85 RUB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.29 16:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 15:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 04:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 08:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 07:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 11:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 08:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 12:42
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 08:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 06:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 07:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.18 15:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 19:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.11 22:16
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.02 04:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.02 03:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.02 00:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.30 18:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
