İşlemler:
834
Kârla kapanan işlemler:
606 (72.66%)
Zararla kapanan işlemler:
228 (27.34%)
En iyi işlem:
226.52 EUR
En kötü işlem:
-309.72 EUR
Brüt kâr:
8 639.33 EUR (1 128 386 pips)
Brüt zarar:
-7 356.49 EUR (364 736 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (197.47 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
286.94 EUR (22)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
64.92%
Maks. mevduat yükü:
23.49%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
0.60
Alış işlemleri:
414 (49.64%)
Satış işlemleri:
420 (50.36%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
1.54 EUR
Ortalama kâr:
14.26 EUR
Ortalama zarar:
-32.27 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-2 141.46 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-2 141.46 EUR (16)
Aylık büyüme:
13.28%
Yıllık tahmin:
161.15%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.14 EUR
Maksimum:
2 142.21 EUR (37.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.01% (2 144.51 EUR)
Varlığa göre:
48.35% (1 894.71 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|809
|BTCUSD
|25
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.4K
|BTCUSD
|54
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|72K
|BTCUSD
|691K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +226.52 EUR
En kötü işlem: -310 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +197.47 EUR
Maksimum ardışık zarar: -2 141.46 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.55 × 33
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.92 × 5752
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
43%
0
0
USD
USD
4.3K
EUR
EUR
25
88%
834
72%
65%
1.17
1.54
EUR
EUR
48%
1:500