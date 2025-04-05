SinyallerBölümler
FX AI Tor
Odd Harald Soerhaug

FX AI Tor

Odd Harald Soerhaug
0 inceleme
Güvenilirlik
25 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 43%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
834
Kârla kapanan işlemler:
606 (72.66%)
Zararla kapanan işlemler:
228 (27.34%)
En iyi işlem:
226.52 EUR
En kötü işlem:
-309.72 EUR
Brüt kâr:
8 639.33 EUR (1 128 386 pips)
Brüt zarar:
-7 356.49 EUR (364 736 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (197.47 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
286.94 EUR (22)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
64.92%
Maks. mevduat yükü:
23.49%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
0.60
Alış işlemleri:
414 (49.64%)
Satış işlemleri:
420 (50.36%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
1.54 EUR
Ortalama kâr:
14.26 EUR
Ortalama zarar:
-32.27 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-2 141.46 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-2 141.46 EUR (16)
Aylık büyüme:
13.28%
Yıllık tahmin:
161.15%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.14 EUR
Maksimum:
2 142.21 EUR (37.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.01% (2 144.51 EUR)
Varlığa göre:
48.35% (1 894.71 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 809
BTCUSD 25
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.4K
BTCUSD 54
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 72K
BTCUSD 691K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +226.52 EUR
En kötü işlem: -310 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +197.47 EUR
Maksimum ardışık zarar: -2 141.46 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 17
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 9
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.55 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
ICMarketsSC-MT5-2
1.92 × 5752
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
64 daha fazla...
İnceleme yok
2025.08.26 11:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 08:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 15:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 12:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 10:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 06:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 02:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 00:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 23:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 13:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 12:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 10:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 14:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 07:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 08:36
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.92% of days out of 122 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 14:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.27 23:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 14:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 05:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 14:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
FX AI Tor
Ayda 30 USD
43%
0
0
USD
4.3K
EUR
25
88%
834
72%
65%
1.17
1.54
EUR
48%
1:500
Kopyala

