Sağduyulu Yatırımcı için Benim Disiplinli Swing Trading Sistemim

Hoş geldiniz. Eğer sermaye korumanın en yüksek öncelik olduğu tamamen şeffaf bir strateji arıyorsanız, doğru yerdesiniz. Bu sinyali, sağduyulu yatırımcılar için özel olarak tasarlanmış, metodik ve disiplinli bir Swing Trading sistemi olarak oluşturdum.

1. Felsefem ve Teknik Metodolojim

Stratejim %100 klasik teknik analize dayanmaktadır ve amacım minimum sermaye (equity) dalgalanması ile istikrarlı bir büyüme sağlamaktır. Bunu başarmak için net ve objektif bir kurallar bütünü tanımladım:

Trend Tanımı (H4): Tahminleri ortadan kaldırmak için, ana işlem yönünü tek ve net bir kurala göre belirliyorum: H4 zaman diliminde fiyatın 200 periyotluk Üssel Hareketli Ortalama'ya (EMA200) göre konumu. Sadece bu ana trend yönünde işlem açarım.

Tahminleri ortadan kaldırmak için, ana işlem yönünü tek ve net bir kurala göre belirliyorum: H4 zaman diliminde fiyatın 200 periyotluk Üssel Hareketli Ortalama'ya (EMA200) göre konumu. Sadece bu ana trend yönünde işlem açarım. Hassas Giriş (H1): Pozisyonlarımı, H1 zaman diliminde EMA50 tarafından tanımlanan dinamik destek/direnç alanına doğru geri çekilmeler (pullback) sırasında açarım. Ayrıca, aşırı alım veya aşırı satım durumundaki bir piyasayı "kovalamaktan" kaçınmak için girişlerimi RSI(14) kullanarak filtrelerim.

Pozisyonlarımı, H1 zaman diliminde EMA50 tarafından tanımlanan dinamik destek/direnç alanına doğru geri çekilmeler (pullback) sırasında açarım. Ayrıca, aşırı alım veya aşırı satım durumundaki bir piyasayı "kovalamaktan" kaçınmak için girişlerimi RSI(14) kullanarak filtrelerim. Enstrümanlar: Stratejimi, likiditesi yüksek ana döviz çiftleri olan EURUSD, GBPUSD ve EURJPY'de uygularım.

Stratejimi, likiditesi yüksek ana döviz çiftleri olan EURUSD, GBPUSD ve EURJPY'de uygularım. Riskli Yöntemler Yok: Grid (ızgara), martingeyl veya zararı ortalama gibi yöntemleri ASLA KULLANMAM. Yaptığım her işlem, kurallarıma dayanan, ayrı ve iyi düşünülmüş bir karardır.

2. Temel Taşı: Benim Sıkı Risk Yönetimim

Stratejimdeki her risk parametresi net bir şekilde tanımlanmıştır ve pazarlığa açık değildir. Bu, size olan taahhüdümdür:

Maksimum Odaklanma: Her zaman aynı anda sadece bir işlem açık tutarım . Bu, korelasyon riskini ortadan kaldırır ve sermayemizi aşırı riske maruz kalmaktan korur.

Her zaman . Bu, korelasyon riskini ortadan kaldırır ve sermayemizi aşırı riske maruz kalmaktan korur. Sabit Pozisyon Büyüklüğü: Her işlemi sabit ve minimum 0.01 lot büyüklüğü ile açarım. Bu disiplin, düşük bir drawdown ve pürüzsüz bir sermaye eğrisi sağlamak için çok önemlidir.

Her işlemi ile açarım. Bu disiplin, düşük bir drawdown ve pürüzsüz bir sermaye eğrisi sağlamak için çok önemlidir. Profesyonel Stop Loss: Stop Loss'um sabit bir değer değildir. Her işlem için Ortalama Gerçek Aralık (ATR14) göstergesine dayanarak profesyonelce hesaplarım, bu da mevcut piyasa oynaklığına uyum sağlamasına olanak tanır.

Stop Loss'um sabit bir değer değildir. Her işlem için Ortalama Gerçek Aralık (ATR14) göstergesine dayanarak profesyonelce hesaplarım, bu da mevcut piyasa oynaklığına uyum sağlamasına olanak tanır. Pozitif Risk/Ödül Oranı (R:R > 1.5): Potansiyel kâr, aldığım riskten en az 1.5 kat daha büyük olmadıkça bir işleme girmem.

Potansiyel kâr, aldığım riskten en az 1.5 kat daha büyük olmadıkça bir işleme girmem. Drawdown Hedefleri: Stratejimi, göreceli sermaye drawdown'ını (equity) %15'in altında ve bakiye drawdown'ını %5'in altında tutacak şekilde tasarladım.

3. Tavsiyelerim ve Tam Şeffaflık

Broker: Bu sinyali, düşük spreadler ve yüksek kaliteli emir iletimi sağlamak için IC Markets'ta gerçek bir hesapta çalıştırıyorum. Benzer özelliklere sahip (ECN/STP) bir broker tavsiye ederim.

Bu sinyali, düşük spreadler ve yüksek kaliteli emir iletimi sağlamak için IC Markets'ta gerçek bir hesapta çalıştırıyorum. Benzer özelliklere sahip (ECN/STP) bir broker tavsiye ederim. Kaldıraç: Sinyalim, 1:30 kaldıraç (ESMA standardı) kullanan hesaplar için tamamen optimize edilmiştir, bu da onu güvenli ve düzenlemelere uygun kılar.

Sinyalim, (ESMA standardı) kullanan hesaplar için tamamen optimize edilmiştir, bu da onu güvenli ve düzenlemelere uygun kılar. Sermaye: Bu sinyali, minimum sermaye ile bile geçerliliğini ve sıkı risk kontrolümü kanıtlamak için kasıtlı olarak 200 EUR depozito ile başlattım. Yeni aboneler için, rahat bir tampon sağlamak amacıyla 300-500 EUR başlangıç bakiyesi tavsiye ederim.

Bu sinyali, minimum sermaye ile bile geçerliliğini ve sıkı risk kontrolümü kanıtlamak için kasıtlı olarak depozito ile başlattım. Yeni aboneler için, rahat bir tampon sağlamak amacıyla 300-500 EUR başlangıç bakiyesi tavsiye ederim. VPS: Düşük gecikmeli bir VPS kullanmak, işlemlerin doğru bir şekilde kopyalanması ve tutarsızlıkların önlenmesi için çok önemlidir.

Stratejim hakkında sorularınız mı var? Lütfen yorumlar bölümünde sorun. Açık iletişime değer veriyorum ve yaklaşımımın her yönünü açıklamaktan her zaman mutluluk duyarım.