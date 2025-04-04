SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Prudent Trend Follower
Przemyslaw Bogdan

Prudent Trend Follower

Przemyslaw Bogdan
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 13%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
51
Kârla kapanan işlemler:
31 (60.78%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (39.22%)
En iyi işlem:
7.16 EUR
En kötü işlem:
-15.96 EUR
Brüt kâr:
102.17 EUR (13 713 pips)
Brüt zarar:
-76.45 EUR (10 791 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (22.17 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
24.62 EUR (4)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
61.42%
Maks. mevduat yükü:
88.90%
En son işlem:
32 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.90
Alış işlemleri:
31 (60.78%)
Satış işlemleri:
20 (39.22%)
Kâr faktörü:
1.34
Beklenen getiri:
0.50 EUR
Ortalama kâr:
3.30 EUR
Ortalama zarar:
-3.82 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-18.77 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-18.77 EUR (5)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
68%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
28.54 EUR (11.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.22% (28.54 EUR)
Varlığa göre:
22.24% (47.29 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 14
AUDUSD 9
GBPUSD 7
EURJPY 7
USDJPY 5
AUDNZD 2
USDCAD 2
GBPCHF 1
GBPJPY 1
EURGBP 1
AUDCAD 1
NZDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -13
AUDUSD 14
GBPUSD 11
EURJPY -11
USDJPY 21
AUDNZD 5
USDCAD -17
GBPCHF 5
GBPJPY 4
EURGBP 3
AUDCAD 4
NZDCAD 3
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -1.3K
AUDUSD 1.4K
GBPUSD 1.1K
EURJPY -1.7K
USDJPY 2.8K
AUDNZD 916
USDCAD -2.6K
GBPCHF 442
GBPJPY 557
EURGBP 256
AUDCAD 594
NZDCAD 488
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.16 EUR
En kötü işlem: -16 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +22.17 EUR
Maksimum ardışık zarar: -18.77 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-MT5-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real7
0.25 × 4
PUPrime-Live
0.35 × 107
Exness-MT5Real3
0.40 × 5
FusionMarkets-Live
0.65 × 77
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.84 × 187
RazeGlobalMarkets-Server
0.88 × 97
RoboForex-ECN
1.07 × 1411
TitanFX-MT5-01
1.11 × 94
FPMarketsSC-Live
1.13 × 8
Exness-MT5Real12
1.14 × 7
Bybit-Live
1.25 × 4
VantageInternational-Live 10
1.55 × 118
VantageInternational-Live 5
1.60 × 15
BlueberryMarkets-Live
1.60 × 212
FxPro-MT5 Live02
1.61 × 149
Coinexx-Live
1.77 × 13
ICMarketsSC-MT5-2
1.87 × 995
OneRoyal-Server
2.00 × 4
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live
2.04 × 333
FundingTradersGroup-Server
2.12 × 66
ForexTimeFXTM-Live01
2.52 × 29
Darwinex-Live
2.57 × 146
Axiory-Live
2.57 × 61
DooTechnology-Live
2.85 × 68
78 daha fazla...
Sağduyulu Yatırımcı için Benim Disiplinli Swing Trading Sistemim

Hoş geldiniz. Eğer sermaye korumanın en yüksek öncelik olduğu tamamen şeffaf bir strateji arıyorsanız, doğru yerdesiniz. Bu sinyali, sağduyulu yatırımcılar için özel olarak tasarlanmış, metodik ve disiplinli bir Swing Trading sistemi olarak oluşturdum.

1. Felsefem ve Teknik Metodolojim

Stratejim %100 klasik teknik analize dayanmaktadır ve amacım minimum sermaye (equity) dalgalanması ile istikrarlı bir büyüme sağlamaktır. Bunu başarmak için net ve objektif bir kurallar bütünü tanımladım:

  • Trend Tanımı (H4): Tahminleri ortadan kaldırmak için, ana işlem yönünü tek ve net bir kurala göre belirliyorum: H4 zaman diliminde fiyatın 200 periyotluk Üssel Hareketli Ortalama'ya (EMA200) göre konumu. Sadece bu ana trend yönünde işlem açarım.
  • Hassas Giriş (H1): Pozisyonlarımı, H1 zaman diliminde EMA50 tarafından tanımlanan dinamik destek/direnç alanına doğru geri çekilmeler (pullback) sırasında açarım. Ayrıca, aşırı alım veya aşırı satım durumundaki bir piyasayı "kovalamaktan" kaçınmak için girişlerimi RSI(14) kullanarak filtrelerim.
  • Enstrümanlar: Stratejimi, likiditesi yüksek ana döviz çiftleri olan EURUSD, GBPUSD ve EURJPY'de uygularım.
  • Riskli Yöntemler Yok: Grid (ızgara), martingeyl veya zararı ortalama gibi yöntemleri ASLA KULLANMAM. Yaptığım her işlem, kurallarıma dayanan, ayrı ve iyi düşünülmüş bir karardır.

2. Temel Taşı: Benim Sıkı Risk Yönetimim

Stratejimdeki her risk parametresi net bir şekilde tanımlanmıştır ve pazarlığa açık değildir. Bu, size olan taahhüdümdür:

  • Maksimum Odaklanma: Her zaman aynı anda sadece bir işlem açık tutarım. Bu, korelasyon riskini ortadan kaldırır ve sermayemizi aşırı riske maruz kalmaktan korur.
  • Sabit Pozisyon Büyüklüğü: Her işlemi sabit ve minimum 0.01 lot büyüklüğü ile açarım. Bu disiplin, düşük bir drawdown ve pürüzsüz bir sermaye eğrisi sağlamak için çok önemlidir.
  • Profesyonel Stop Loss: Stop Loss'um sabit bir değer değildir. Her işlem için Ortalama Gerçek Aralık (ATR14) göstergesine dayanarak profesyonelce hesaplarım, bu da mevcut piyasa oynaklığına uyum sağlamasına olanak tanır.
  • Pozitif Risk/Ödül Oranı (R:R > 1.5): Potansiyel kâr, aldığım riskten en az 1.5 kat daha büyük olmadıkça bir işleme girmem.
  • Drawdown Hedefleri: Stratejimi, göreceli sermaye drawdown'ını (equity) %15'in altında ve bakiye drawdown'ını %5'in altında tutacak şekilde tasarladım.

3. Tavsiyelerim ve Tam Şeffaflık

  • Broker: Bu sinyali, düşük spreadler ve yüksek kaliteli emir iletimi sağlamak için IC Markets'ta gerçek bir hesapta çalıştırıyorum. Benzer özelliklere sahip (ECN/STP) bir broker tavsiye ederim.
  • Kaldıraç: Sinyalim, 1:30 kaldıraç (ESMA standardı) kullanan hesaplar için tamamen optimize edilmiştir, bu da onu güvenli ve düzenlemelere uygun kılar.
  • Sermaye: Bu sinyali, minimum sermaye ile bile geçerliliğini ve sıkı risk kontrolümü kanıtlamak için kasıtlı olarak 200 EUR depozito ile başlattım. Yeni aboneler için, rahat bir tampon sağlamak amacıyla 300-500 EUR başlangıç bakiyesi tavsiye ederim.
  • VPS: Düşük gecikmeli bir VPS kullanmak, işlemlerin doğru bir şekilde kopyalanması ve tutarsızlıkların önlenmesi için çok önemlidir.

Stratejim hakkında sorularınız mı var? Lütfen yorumlar bölümünde sorun. Açık iletişime değer veriyorum ve yaklaşımımın her yönünü açıklamaktan her zaman mutluluk duyarım.

İnceleme yok
2025.09.28 13:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 10:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.21 11:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 23:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 08:18 2025.07.22 08:18:41  

A New Chapter: The New Trading Strategy Is Now Officially Live

Hello everyone,

I'd like to officially announce an important update. Effective today, this signal is now operating under a new, fully disciplined trading strategy designed to deliver stable, long-term growth with maximum capital preservation.

You can find a detailed breakdown of its rules and philosophy in the main 'Description' section of my signal. This is our new rulebook, and I will be adhering to it without exception.

THE CORE PILLARS OF THIS NEW APPROACH ARE:

> Capital Preservation Above All: Your investment safety is the number one priority.

> Zero Guesswork: 100% rule-based trading to eliminate emotional decisions.

> Professional Risk Management: Only one trade at a time, fixed lot size, and a strict R:R > 1.5.

This marks my commitment to full transparency and to building a signal you can trust for the long run. I invite you to read the full description and ask any questions you may have in the comments.

We are starting an exciting new phase. Thank you for being a part of it.

Best regards,
Przemyslaw Bogdan

2025.07.17 13:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.17 13:23
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.96% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 16:13
Share of trading days is too low
2025.07.11 16:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.11 15:13
Share of trading days is too low
2025.07.11 15:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 14:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.10 00:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 00:34
Trading operations on the account were performed for only 15 days. This comprises 15.96% of days out of the 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 00:34
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.26% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 19:47
Share of trading days is too low
2025.06.24 18:47
Share of trading days is too low
2025.06.23 09:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 09:49
Trading operations on the account were performed for only 12 days. This comprises 15.58% of days out of the 77 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.22 09:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Prudent Trend Follower
Ayda 30 USD
13%
0
0
USD
226
EUR
21
68%
51
60%
61%
1.33
0.50
EUR
22%
1:30
