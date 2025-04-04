- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
212
Kârla kapanan işlemler:
141 (66.50%)
Zararla kapanan işlemler:
71 (33.49%)
En iyi işlem:
8.98 USD
En kötü işlem:
-29.37 USD
Brüt kâr:
299.53 USD (40 500 pips)
Brüt zarar:
-252.60 USD (25 634 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (23.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
23.99 USD (12)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.49%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.46
Alış işlemleri:
103 (48.58%)
Satış işlemleri:
109 (51.42%)
Kâr faktörü:
1.19
Beklenen getiri:
0.22 USD
Ortalama kâr:
2.12 USD
Ortalama zarar:
-3.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-24.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-46.27 USD (3)
Aylık büyüme:
-31.35%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
103.09 USD (35.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.57% (103.09 USD)
Varlığa göre:
16.41% (29.42 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|212
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|47
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|15K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.98 USD
En kötü işlem: -29 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +23.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -24.78 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.86 × 7
|
SwitchMarkets-Real
|4.00 × 1
|
FXPIG-LIVE
|4.29 × 7
|
FBS-Real-4
|5.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live04
|6.63 × 8
|
XMGlobal-Real 10
|12.84 × 43
|
XMGlobal-Real 14
|13.29 × 52
|
XMGlobal-Real 28
|14.21 × 142
|
RoboForex-Pro-3
|14.70 × 20
|
TMGM.TradeMax-Live8
|14.82 × 17
pfff
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 3000 USD
33%
0
0
USD
USD
188
USD
USD
25
100%
212
66%
100%
1.18
0.22
USD
USD
36%
1:500