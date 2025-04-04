Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live15 0.86 × 7 SwitchMarkets-Real 4.00 × 1 FXPIG-LIVE 4.29 × 7 FBS-Real-4 5.00 × 5 ICMarketsSC-Live04 6.63 × 8 XMGlobal-Real 10 12.84 × 43 XMGlobal-Real 14 13.29 × 52 XMGlobal-Real 28 14.21 × 142 RoboForex-Pro-3 14.70 × 20 TMGM.TradeMax-Live8 14.82 × 17 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya