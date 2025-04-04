SinyallerBölümler
Mingze Yang

GOLD 188

Mingze Yang
0 inceleme
Güvenilirlik
26 hafta
0 / 0 USD
Ayda 33 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 34%
Weltrade-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 001
Kârla kapanan işlemler:
618 (61.73%)
Zararla kapanan işlemler:
383 (38.26%)
En iyi işlem:
80.29 USD
En kötü işlem:
-85.68 USD
Brüt kâr:
4 175.13 USD (1 259 984 pips)
Brüt zarar:
-3 315.63 USD (1 488 822 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (76.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
214.05 USD (23)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
1.75%
Maks. mevduat yükü:
32.69%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
86
Ort. tutma süresi:
20 dakika
Düzelme faktörü:
1.58
Alış işlemleri:
388 (38.76%)
Satış işlemleri:
613 (61.24%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
0.86 USD
Ortalama kâr:
6.76 USD
Ortalama zarar:
-8.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-136.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-520.35 USD (10)
Aylık büyüme:
-15.99%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
542.52 USD (16.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.08% (542.52 USD)
Varlığa göre:
22.38% (395.69 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1001
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 860
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -229K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +80.29 USD
En kötü işlem: -86 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +76.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -136.25 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 170
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
373 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.25 19:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 11:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 04:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 01:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 19:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 15:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 09:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 05:32
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.75% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.09 13:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.05 10:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 11:39
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.55% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.04 08:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 07:43
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.07 08:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.07 03:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.07 02:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.05 01:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.04 22:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.02 16:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.02 06:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GOLD 188
Ayda 33 USD
34%
0
0
USD
1.7K
USD
26
0%
1 001
61%
2%
1.25
0.86
USD
25%
1:500
