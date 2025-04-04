- Büyüme
İşlemler:
1 001
Kârla kapanan işlemler:
618 (61.73%)
Zararla kapanan işlemler:
383 (38.26%)
En iyi işlem:
80.29 USD
En kötü işlem:
-85.68 USD
Brüt kâr:
4 175.13 USD (1 259 984 pips)
Brüt zarar:
-3 315.63 USD (1 488 822 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (76.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
214.05 USD (23)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
1.75%
Maks. mevduat yükü:
32.69%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
86
Ort. tutma süresi:
20 dakika
Düzelme faktörü:
1.58
Alış işlemleri:
388 (38.76%)
Satış işlemleri:
613 (61.24%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
0.86 USD
Ortalama kâr:
6.76 USD
Ortalama zarar:
-8.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-136.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-520.35 USD (10)
Aylık büyüme:
-15.99%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
542.52 USD (16.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.08% (542.52 USD)
Varlığa göre:
22.38% (395.69 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1001
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|860
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-229K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
