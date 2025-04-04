SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Nopain A50
Longgui Dai

Nopain A50

Longgui Dai
0 inceleme
Güvenilirlik
25 hafta
0 / 0 USD
Ayda 31 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 107%
ICMarketsSC-MT5-2
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
303
Kârla kapanan işlemler:
244 (80.52%)
Zararla kapanan işlemler:
59 (19.47%)
En iyi işlem:
92.18 USD
En kötü işlem:
-54.90 USD
Brüt kâr:
1 859.28 USD (1 634 781 pips)
Brüt zarar:
-597.94 USD (509 716 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
55 (323.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
575.78 USD (39)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
20.48%
Maks. mevduat yükü:
19.65%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
6.07
Alış işlemleri:
168 (55.45%)
Satış işlemleri:
135 (44.55%)
Kâr faktörü:
3.11
Beklenen getiri:
4.16 USD
Ortalama kâr:
7.62 USD
Ortalama zarar:
-10.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-109.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-207.64 USD (8)
Aylık büyüme:
7.23%
Yıllık tahmin:
87.78%
Algo alım-satım:
85%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
207.64 USD (10.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.05% (207.64 USD)
Varlığa göre:
49.95% (945.70 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
CHINA50 303
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
CHINA50 1.3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
CHINA50 1.1M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +92.18 USD
En kötü işlem: -55 USD
Maksimum ardışık kazanç: 39
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +323.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -109.26 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

ChinaA50 程序化交易
İnceleme yok
