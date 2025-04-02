- Büyüme
İşlemler:
290
Kârla kapanan işlemler:
209 (72.06%)
Zararla kapanan işlemler:
81 (27.93%)
En iyi işlem:
48.90 USD
En kötü işlem:
-38.42 USD
Brüt kâr:
600.58 USD (258 415 pips)
Brüt zarar:
-595.87 USD (34 462 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (41.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
90.85 USD (9)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
54.26%
Maks. mevduat yükü:
128.14%
En son işlem:
11 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
0.04
Alış işlemleri:
254 (87.59%)
Satış işlemleri:
36 (12.41%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.02 USD
Ortalama kâr:
2.87 USD
Ortalama zarar:
-7.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-29.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-41.79 USD (3)
Aylık büyüme:
8.62%
Yıllık tahmin:
105.18%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
33.92 USD
Maksimum:
120.01 USD (27.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.30% (119.95 USD)
Varlığa göre:
22.14% (79.25 USD)
Dağılım
Sembol
İşlemler
Sell
Buy
EURUSD
272
US500
12
XAUUSD
2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol
Brüt kâr, USD
Zarar, USD
Kâr, USD
EURUSD
17
US500
-10
XAUUSD
-9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol
Brüt kâr, pips
Zarar, pips
Kâr, pips
EURUSD
3.6K
US500
-5.5K
XAUUSD
-915
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-MT5
0.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
0.00 × 33
|
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
|
VTindex-MT5
0.00 × 4
|
Darwinex-Live
0.00 × 1
|
itexsys-Platform
0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
|
Axiory-Live
0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
0.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
|
FxPro-MT5 Live02
0.47 × 51
|
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
|
TickmillEU-Live
0.50 × 2
|
DooTechnology-Live
0.52 × 221
|
AronGroups-Server
0.57 × 7
|
ECMarkets-Server
0.60 × 10
|
Exness-MT5Real8
0.61 × 515
|
StriforSVG-Live
0.76 × 33
|
VTMarkets-Live
1.00 × 2
|
Markets.com-Live
1.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
1.02 × 58
|
Pepperstone-MT5-Live01
1.05 × 169
|
Exness-MT5Real2
1.07 × 30
|
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Hi, Welcome to copy my Signal. But I think I have to remind that to get "optimum profit": minimum balance is USD 352 (or equivalent in other Deposit Currencies) & Broker Account Leverage is minimum 1:10 . You have to rent Your Own Virtual Private Server (VPS) which has "low latency" with Your Broker Server.
After You subscribe: please make suitable adjustment to Your Subscription (including Your Balance Percentage Involved depends on Your Risk Management) & place the program at Your EA at Your VPS. Make sure also "slippage" between My Broker and Yours is "as small as possible" (I am using RAW account at My Broker with almost ZERO spread). I am doing just "very safe manual tradings" with "tight risk/money management (maximum 2% loss if Stop Loss is Reached)" (usage of Stop Losses & usage of Low 1:10 Leverage).
I Love the Arts of Manual Tradings.
Those Are All. Have Nice & Profitable Tradings Buddies. Sincerely Thank You Very Much for Subscribing.
Remember This to All My Subscribers:
Subscriber accepts all execution risks when subscribing to a signal. Historical statistics cannot guarantee any profitability in the future.
İnceleme yok
