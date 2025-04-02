SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Fundamental Analysis Swing Trader 11
Roosdiarto Rooskandar St

Fundamental Analysis Swing Trader 11

Roosdiarto Rooskandar St
0 inceleme
Güvenilirlik
24 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 1%
Tickmill-Live
1:10
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
290
Kârla kapanan işlemler:
209 (72.06%)
Zararla kapanan işlemler:
81 (27.93%)
En iyi işlem:
48.90 USD
En kötü işlem:
-38.42 USD
Brüt kâr:
600.58 USD (258 415 pips)
Brüt zarar:
-595.87 USD (34 462 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (41.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
90.85 USD (9)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
54.26%
Maks. mevduat yükü:
128.14%
En son işlem:
11 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
0.04
Alış işlemleri:
254 (87.59%)
Satış işlemleri:
36 (12.41%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.02 USD
Ortalama kâr:
2.87 USD
Ortalama zarar:
-7.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-29.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-41.79 USD (3)
Aylık büyüme:
8.62%
Yıllık tahmin:
105.18%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
33.92 USD
Maksimum:
120.01 USD (27.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.30% (119.95 USD)
Varlığa göre:
22.14% (79.25 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 272
US500 12
XAUUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 17
US500 -10
XAUUSD -9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 3.6K
US500 -5.5K
XAUUSD -915
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +48.90 USD
En kötü işlem: -38 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +41.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -29.39 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real7
0.00 × 33
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
FxPro-MT5 Live02
0.47 × 51
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
TickmillEU-Live
0.50 × 2
DooTechnology-Live
0.52 × 221
AronGroups-Server
0.57 × 7
ECMarkets-Server
0.60 × 10
Exness-MT5Real8
0.61 × 515
StriforSVG-Live
0.76 × 33
VTMarkets-Live
1.00 × 2
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.02 × 58
Pepperstone-MT5-Live01
1.05 × 169
Exness-MT5Real2
1.07 × 30
OctaFX-Real2
1.07 × 29
72 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Hi, Welcome to copy my Signal. But I think I have to remind that to get "optimum profit": minimum balance is USD 352 (or equivalent in other Deposit Currencies) & Broker Account Leverage is minimum 1:10 . You have to rent Your Own Virtual Private Server (VPS) which has "low latency" with Your Broker Server. 

After You subscribe: please make suitable adjustment to Your Subscription (including Your Balance Percentage Involved depends on Your Risk Management) & place the program at Your EA at Your VPS. Make sure also "slippage" between My Broker and Yours is "as small as possible" (I am using RAW account at My Broker with almost ZERO spread). I am doing just "very safe manual tradings" with "tight risk/money management (maximum 2% loss if Stop Loss is Reached)" (usage of Stop Losses & usage of Low 1:10 Leverage).

I Love the Arts of Manual Tradings.

Those Are All. Have Nice & Profitable Tradings Buddies. Sincerely Thank You Very Much for Subscribing. 

Remember This to All My Subscribers:

Subscriber accepts all execution risks when subscribing to a signal. Historical statistics cannot guarantee any profitability in the future.
İnceleme yok
2025.09.23 21:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 18:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.6% of days out of 168 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 03:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 08:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 21:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 15:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 19:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 13:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.83% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 07:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.04 09:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 10:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 09:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 08:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 11:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 09:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.11% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.27 13:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.27 02:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.16% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.22 21:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 03:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Fundamental Analysis Swing Trader 11
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
358
USD
24
0%
290
72%
54%
1.00
0.02
USD
27%
1:10
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.