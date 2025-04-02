SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / XAUUSDlx
Tao Tao Shi

XAUUSDlx

Tao Tao Shi
0 inceleme
Güvenilirlik
28 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 19%
LMAXNZ-LIVE
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
700
Kârla kapanan işlemler:
521 (74.42%)
Zararla kapanan işlemler:
179 (25.57%)
En iyi işlem:
133.22 USD
En kötü işlem:
-370.90 USD
Brüt kâr:
6 974.25 USD (306 291 pips)
Brüt zarar:
-7 124.65 USD (183 392 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (156.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
606.52 USD (8)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
75.41%
Maks. mevduat yükü:
33.49%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
-0.14
Alış işlemleri:
383 (54.71%)
Satış işlemleri:
317 (45.29%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.21 USD
Ortalama kâr:
13.39 USD
Ortalama zarar:
-39.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-266.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-459.16 USD (7)
Aylık büyüme:
-14.81%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
354.89 USD
Maksimum:
1 055.54 USD (99.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.38% (900.10 USD)
Varlığa göre:
28.90% (502.51 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.lmx 430
XAGUSD.lmx 138
GBPUSD.lmx 130
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.lmx -83
XAGUSD.lmx 386
GBPUSD.lmx -308
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.lmx -11K
XAGUSD.lmx 3.3K
GBPUSD.lmx -1.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +133.22 USD
En kötü işlem: -371 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +156.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -266.42 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LMAXNZ-LIVE" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

stoneanji
İnceleme yok
2025.09.18 23:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 13:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 14:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.07 19:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 15:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.06 17:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.05 12:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.04 20:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.04 10:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.27 23:44
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.17 11:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 07:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.17 06:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 02:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.17 02:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.16 22:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.16 22:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 22:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.16 19:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.16 16:14
Share of days for 80% of growth is too low
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
XAUUSDlx
Ayda 30 USD
19%
0
0
USD
961
USD
28
95%
700
74%
75%
0.97
-0.21
USD
34%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.