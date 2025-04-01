SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / NK9999xauusd
Naiqiang Cai

NK9999xauusd

Naiqiang Cai
0 inceleme
Güvenilirlik
27 hafta
0 / 0 USD
Ayda 200 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 5%
TradeMaxGlobal-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 109
Kârla kapanan işlemler:
664 (59.87%)
Zararla kapanan işlemler:
445 (40.13%)
En iyi işlem:
82.29 USD
En kötü işlem:
-156.93 USD
Brüt kâr:
3 096.32 USD (480 652 pips)
Brüt zarar:
-3 397.22 USD (567 583 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (56.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
121.14 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
25.91%
Maks. mevduat yükü:
216.71%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.39
Alış işlemleri:
717 (64.65%)
Satış işlemleri:
392 (35.35%)
Kâr faktörü:
0.91
Beklenen getiri:
-0.27 USD
Ortalama kâr:
4.66 USD
Ortalama zarar:
-7.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-83.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-218.76 USD (4)
Aylık büyüme:
67.92%
Yıllık tahmin:
824.16%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
567.44 USD
Maksimum:
770.68 USD (206.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.91% (598.53 USD)
Varlığa göre:
67.49% (16.03 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1092
BTCUSD 17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -289
BTCUSD -12
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 32K
BTCUSD -119K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +82.29 USD
En kötü işlem: -157 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +56.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -83.90 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
NK Altın Uzmanı Trader, Altın N Harf Kesişim Modeli İki Yönlü İşlem Yakalama Sistemi.
İnceleme yok
2025.09.26 08:42
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 187 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 13:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 15:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 13:57
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 14:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.07 05:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 02:30
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 04:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 03:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.24 13:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.19 00:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 00:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.18 13:58
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 12:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.17 08:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 05:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 06:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 06:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.24 21:27
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.18 01:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
NK9999xauusd
Ayda 200 USD
5%
0
0
USD
132
USD
27
0%
1 109
59%
26%
0.91
-0.27
USD
100%
1:200
Kopyala

