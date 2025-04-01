SinyallerBölümler
Bobby Fischer

Ramadan Kareem

Bobby Fischer
0 inceleme
Güvenilirlik
27 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 210%
XMGlobal-Real 3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 694
Kârla kapanan işlemler:
1 508 (89.02%)
Zararla kapanan işlemler:
186 (10.98%)
En iyi işlem:
655.83 USD
En kötü işlem:
-2 367.24 USD
Brüt kâr:
48 445.71 USD (47 393 281 pips)
Brüt zarar:
-43 859.85 USD (58 643 284 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
77 (2 288.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 865.81 USD (52)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
98.97%
Maks. mevduat yükü:
39.28%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
43
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.24
Alış işlemleri:
968 (57.14%)
Satış işlemleri:
726 (42.86%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
2.71 USD
Ortalama kâr:
32.13 USD
Ortalama zarar:
-235.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-18 395.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-18 395.33 USD (21)
Aylık büyüme:
38.10%
Yıllık tahmin:
462.26%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
19 500.29 USD (86.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
89.71% (19 500.29 USD)
Varlığa göre:
89.96% (18 633.43 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD# 1657
GOLDm# 37
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD# 4.6K
GOLDm# 29
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD# -11M
GOLDm# 27K
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +655.83 USD
En kötü işlem: -2 367 USD
Maksimum ardışık kazanç: 52
Maksimum ardışık kayıp: 21
Maksimum ardışık kâr: +2 288.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -18 395.33 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.02 21:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.28 12:24
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.97% of days out of 181 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 00:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 00:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.21 08:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 16:33
No swaps are charged on the signal account
2025.08.29 02:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.22 08:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 08:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 08:05
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.39% of days out of 144 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 21:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 19:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 14:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 14:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 08:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
