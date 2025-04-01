- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 694
Kârla kapanan işlemler:
1 508 (89.02%)
Zararla kapanan işlemler:
186 (10.98%)
En iyi işlem:
655.83 USD
En kötü işlem:
-2 367.24 USD
Brüt kâr:
48 445.71 USD (47 393 281 pips)
Brüt zarar:
-43 859.85 USD (58 643 284 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
77 (2 288.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 865.81 USD (52)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
98.97%
Maks. mevduat yükü:
39.28%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
43
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.24
Alış işlemleri:
968 (57.14%)
Satış işlemleri:
726 (42.86%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
2.71 USD
Ortalama kâr:
32.13 USD
Ortalama zarar:
-235.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-18 395.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-18 395.33 USD (21)
Aylık büyüme:
38.10%
Yıllık tahmin:
462.26%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
19 500.29 USD (86.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
89.71% (19 500.29 USD)
Varlığa göre:
89.96% (18 633.43 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD#
|1657
|GOLDm#
|37
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD#
|4.6K
|GOLDm#
|29
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD#
|-11M
|GOLDm#
|27K
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +655.83 USD
En kötü işlem: -2 367 USD
Maksimum ardışık kazanç: 52
Maksimum ardışık kayıp: 21
Maksimum ardışık kâr: +2 288.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -18 395.33 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok