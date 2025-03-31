SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Splinter
Sergei Akimov

Splinter

Sergei Akimov
0 inceleme
Güvenilirlik
143 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 147%
Alpari-MT5
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
420
Kârla kapanan işlemler:
293 (69.76%)
Zararla kapanan işlemler:
127 (30.24%)
En iyi işlem:
38.78 USD
En kötü işlem:
-30.55 USD
Brüt kâr:
591.13 USD (47 267 pips)
Brüt zarar:
-436.41 USD (32 254 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (54.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
54.21 USD (28)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
20.34%
Maks. mevduat yükü:
4.60%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.64
Alış işlemleri:
272 (64.76%)
Satış işlemleri:
148 (35.24%)
Kâr faktörü:
1.35
Beklenen getiri:
0.37 USD
Ortalama kâr:
2.02 USD
Ortalama zarar:
-3.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-54.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-54.71 USD (5)
Aylık büyüme:
-5.48%
Yıllık tahmin:
-66.54%
Algo alım-satım:
22%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
17.22 USD
Maksimum:
58.70 USD (26.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.43% (58.70 USD)
Varlığa göre:
5.66% (15.04 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY_i 147
AUDUSD_i 83
USDCHF_i 70
EURUSD_i 57
USDCAD_i 55
GBPUSD_i 4
NZDUSD_i 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY_i 66
AUDUSD_i 67
USDCHF_i 17
EURUSD_i -6
USDCAD_i 8
GBPUSD_i 2
NZDUSD_i 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY_i 7.3K
AUDUSD_i 5.3K
USDCHF_i 336
EURUSD_i 177
USDCAD_i 1.7K
GBPUSD_i 74
NZDUSD_i 178
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +38.78 USD
En kötü işlem: -31 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +54.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -54.71 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

На текущий момент работает советник (алготрейдинг), особенности:

- всегда выставляется стоп-лосс (и тейк-профит);

- нет усреднений или мартингейла;

- нет замков (без хеджирования);

- работает по валютным парам USDJPY, AUDUSD, USDCHF. 

İnceleme yok
2025.08.21 16:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 00:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 17:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 05:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 17:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 08:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.22 16:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 09:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 05:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 15:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.23 09:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 11:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 00:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.03 17:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 09:26
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 1.72% of days out of 814 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Splinter
Ayda 30 USD
147%
0
0
USD
260
USD
143
22%
420
69%
20%
1.35
0.37
USD
26%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.