- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
377
Kârla kapanan işlemler:
326 (86.47%)
Zararla kapanan işlemler:
51 (13.53%)
En iyi işlem:
24.08 USD
En kötü işlem:
-77.93 USD
Brüt kâr:
751.23 USD (692 707 pips)
Brüt zarar:
-746.88 USD (997 285 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
82 (69.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
114.45 USD (30)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
26.42%
Maks. mevduat yükü:
7.88%
En son işlem:
23 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
0.03
Alış işlemleri:
196 (51.99%)
Satış işlemleri:
181 (48.01%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.01 USD
Ortalama kâr:
2.30 USD
Ortalama zarar:
-14.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-31.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-100.04 USD (4)
Aylık büyüme:
4.74%
Yıllık tahmin:
57.54%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
104.51 USD
Maksimum:
144.80 USD (26.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.74% (144.80 USD)
Varlığa göre:
17.30% (83.56 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|104
|XAUUSD
|82
|USDCAD
|40
|GBPUSD
|29
|BTCUSD
|29
|EURGBP
|23
|AUDUSD
|17
|GBPJPY
|16
|EURAUD
|15
|USDCHF
|13
|GBPCHF
|6
|USDJPY
|2
|AUDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|148
|XAUUSD
|-52
|USDCAD
|9
|GBPUSD
|-62
|BTCUSD
|-22
|EURGBP
|-14
|AUDUSD
|2
|GBPJPY
|7
|EURAUD
|5
|USDCHF
|-21
|GBPCHF
|3
|USDJPY
|1
|AUDCHF
|0
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|6.7K
|XAUUSD
|-90K
|USDCAD
|242
|GBPUSD
|-3.3K
|BTCUSD
|-218K
|EURGBP
|-949
|AUDUSD
|125
|GBPJPY
|992
|EURAUD
|692
|USDCHF
|-873
|GBPCHF
|266
|USDJPY
|98
|AUDCHF
|22
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +24.08 USD
En kötü işlem: -78 USD
Maksimum ardışık kazanç: 30
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +69.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -31.03 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 13
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 4
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 9
|
FXOpen-MT5
|0.11 × 9
|
Ava-Real 1-MT5
|0.38 × 13
|
PurpleTrading-Live
|0.40 × 5
|
GoMarkets-Live
|0.52 × 79
|
Exness-MT5Real8
|0.61 × 116
|
AdmiralMarkets-Live
|1.00 × 4
|
AlfaForexRU-Real
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|1.17 × 254
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.32 × 167
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.79 × 191
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.87 × 222
|
Exness-MT5Real18
|2.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|2.22 × 9
|
Exness-MT5Real31
|2.32 × 74
|
Exness-MT5Real29
|2.55 × 20
|
Exness-MT5Real15
|2.63 × 889
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 83
|
Tickmill-Live
|4.83 × 36
|
XMGlobal-MT5 4
|9.00 × 1
İnceleme yok
