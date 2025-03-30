SinyallerBölümler
Bharat Maheshwari

Deer

Bharat Maheshwari
0 inceleme
Güvenilirlik
65 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 1%
Exness-MT5Real15
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
377
Kârla kapanan işlemler:
326 (86.47%)
Zararla kapanan işlemler:
51 (13.53%)
En iyi işlem:
24.08 USD
En kötü işlem:
-77.93 USD
Brüt kâr:
751.23 USD (692 707 pips)
Brüt zarar:
-746.88 USD (997 285 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
82 (69.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
114.45 USD (30)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
26.42%
Maks. mevduat yükü:
7.88%
En son işlem:
23 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
0.03
Alış işlemleri:
196 (51.99%)
Satış işlemleri:
181 (48.01%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.01 USD
Ortalama kâr:
2.30 USD
Ortalama zarar:
-14.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-31.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-100.04 USD (4)
Aylık büyüme:
4.74%
Yıllık tahmin:
57.54%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
104.51 USD
Maksimum:
144.80 USD (26.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.74% (144.80 USD)
Varlığa göre:
17.30% (83.56 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 104
XAUUSD 82
USDCAD 40
GBPUSD 29
BTCUSD 29
EURGBP 23
AUDUSD 17
GBPJPY 16
EURAUD 15
USDCHF 13
GBPCHF 6
USDJPY 2
AUDCHF 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 148
XAUUSD -52
USDCAD 9
GBPUSD -62
BTCUSD -22
EURGBP -14
AUDUSD 2
GBPJPY 7
EURAUD 5
USDCHF -21
GBPCHF 3
USDJPY 1
AUDCHF 0
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 6.7K
XAUUSD -90K
USDCAD 242
GBPUSD -3.3K
BTCUSD -218K
EURGBP -949
AUDUSD 125
GBPJPY 992
EURAUD 692
USDCHF -873
GBPCHF 266
USDJPY 98
AUDCHF 22
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +24.08 USD
En kötü işlem: -78 USD
Maksimum ardışık kazanç: 30
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +69.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -31.03 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 13
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 4
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 9
FXOpen-MT5
0.11 × 9
Ava-Real 1-MT5
0.38 × 13
PurpleTrading-Live
0.40 × 5
GoMarkets-Live
0.52 × 79
Exness-MT5Real8
0.61 × 116
AdmiralMarkets-Live
1.00 × 4
AlfaForexRU-Real
1.00 × 1
FusionMarkets-Live
1.17 × 254
Pepperstone-MT5-Live01
1.32 × 167
ICMarketsSC-MT5-2
1.79 × 191
ICMarketsSC-MT5-4
1.87 × 222
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
RoboForex-ECN
2.22 × 9
Exness-MT5Real31
2.32 × 74
Exness-MT5Real29
2.55 × 20
Exness-MT5Real15
2.63 × 889
Exness-MT5Real5
3.58 × 83
Tickmill-Live
4.83 × 36
XMGlobal-MT5 4
9.00 × 1
7 daha fazla...
Gold


Disclaimer : 

Unique experiences and past performances do not guarantee future results

If you are here for a overnight success please dont subscribe.


İnceleme yok
2025.09.11 14:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 15:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 452 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 13:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 15:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 401 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 20:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.27 03:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.26% of days out of 382 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.26 00:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 00:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.26% of days out of 379 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 05:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.09 01:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 05:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 00:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.29% of days out of 350 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 13:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.09 06:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 303 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.02 23:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.30 06:30
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Deer
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
506
USD
65
92%
377
86%
26%
1.00
0.01
USD
27%
1:500
Kopyala

