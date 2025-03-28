SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Neat Trading 2025
Alexander Gudov

Neat Trading 2025

Alexander Gudov
0 inceleme
Güvenilirlik
25 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 0%
Alpari-MT5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
100
Kârla kapanan işlemler:
25 (25.00%)
Zararla kapanan işlemler:
75 (75.00%)
En iyi işlem:
202.32 USD
En kötü işlem:
-88.03 USD
Brüt kâr:
1 193.72 USD (1 127 301 pips)
Brüt zarar:
-1 176.67 USD (188 393 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (420.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
420.17 USD (6)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
82.40%
Maks. mevduat yükü:
1.83%
En son işlem:
30 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
0.02
Alış işlemleri:
60 (60.00%)
Satış işlemleri:
40 (40.00%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.17 USD
Ortalama kâr:
47.75 USD
Ortalama zarar:
-15.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-201.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-204.60 USD (5)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
603.32 USD
Maksimum:
683.35 USD (17.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.61% (683.24 USD)
Varlığa göre:
2.66% (100.38 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCHF 11
NZDUSD 9
EURGBP 7
GBPCAD 7
AVALANCH 7
SOLANA 5
EURUSD 5
COSMOS 4
GBPNZD 4
XAUUSD 4
BITCOIN CASH 4
BITCOIN 3
GBPUSD 3
CHAINLINK 3
USDCAD 3
ETHEREUM 3
NZDJPY 2
EURCAD 2
POLKADOT 2
CARDANO 2
GBPJPY 2
AUDUSD 2
UNISWAP 2
CHFJPY 2
EURJPY 1
EURCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCHF 294
NZDUSD -103
EURGBP -57
GBPCAD 5
AVALANCH -68
SOLANA -60
EURUSD -33
COSMOS -111
GBPNZD -55
XAUUSD -79
BITCOIN CASH 158
BITCOIN 77
GBPUSD 110
CHAINLINK -33
USDCAD -15
ETHEREUM -58
NZDJPY -12
EURCAD -53
POLKADOT -13
CARDANO -28
GBPJPY 111
AUDUSD -6
UNISWAP -65
CHFJPY 113
EURJPY 0
EURCHF -4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCHF 9.4K
NZDUSD -2.1K
EURGBP 1.3K
GBPCAD 226
AVALANCH -821
SOLANA -1.9K
EURUSD -859
COSMOS -859
GBPNZD -4.6K
XAUUSD -7.1K
BITCOIN CASH 13K
BITCOIN 951K
GBPUSD 3.2K
CHAINLINK -160
USDCAD -197
ETHEREUM -21K
NZDJPY -837
EURCAD -1.9K
POLKADOT -314
CARDANO -7K
GBPJPY 8K
AUDUSD -125
UNISWAP -1.4K
CHFJPY 3.5K
EURJPY 38
EURCHF -68
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +202.32 USD
En kötü işlem: -88 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +420.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -201.82 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXOpen-MT5
0.00 × 3
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
StriforLLC-Live
0.00 × 2
Just2Trade-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.05 × 59
Exness-MT5Real7
0.09 × 150
Coinexx-Live
0.09 × 11
ICMarketsEU-MT5
0.11 × 70
AlpariEvrasia-MT5
0.15 × 260
Tickmill-Live
0.17 × 6
Exness-MT5Real5
0.27 × 210
OctaFX-Real2
0.37 × 19
RoboForex-ECN
0.37 × 182
GoMarkets-Live
0.42 × 19
AlpariEvrasia-Real01
0.47 × 43
QTrade-Server
0.50 × 2
Exness-MT5Real15
0.50 × 2
TitanFX-MT5-01
0.53 × 824
RannForex-Server
0.60 × 5
AdmiralMarkets-MT5
0.63 × 56
FusionMarkets-Live
0.63 × 63
HTOTAL.RU-MT5
0.64 × 73
ICMarketsSC-MT5-2
0.69 × 283
ICMarkets-MT5
0.71 × 908
57 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.16 19:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 13:05
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.16 17:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 17:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.59% of days out of 169 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 05:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 09:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 02:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.04 21:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 12:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.28 08:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 10:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 08:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.12 07:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 05:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.08 05:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.08 04:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.08 04:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.08 03:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.08 02:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.08 01:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
