Guang Zhang

Xauzhuanyi

Guang Zhang
0 inceleme
44 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -20%
ZealCapitalMarketSC-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
577
Kârla kapanan işlemler:
464 (80.41%)
Zararla kapanan işlemler:
113 (19.58%)
En iyi işlem:
38.01 USD
En kötü işlem:
-89.37 USD
Brüt kâr:
4 595.63 USD (192 017 pips)
Brüt zarar:
-4 839.76 USD (211 556 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (167.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
223.74 USD (18)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
27.54%
Maks. mevduat yükü:
7.49%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-0.28
Alış işlemleri:
417 (72.27%)
Satış işlemleri:
160 (27.73%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-0.42 USD
Ortalama kâr:
9.90 USD
Ortalama zarar:
-42.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-155.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-163.44 USD (2)
Aylık büyüme:
16.22%
Yıllık tahmin:
196.78%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
414.43 USD
Maksimum:
857.09 USD (52.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.19% (857.09 USD)
Varlığa göre:
9.06% (72.43 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDe 576
EURTRYe 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDe -239
EURTRYe -6
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDe 5.2K
EURTRYe -25K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +38.01 USD
En kötü işlem: -89 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +167.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -155.73 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ZealCapitalMarketSC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.08.15 04:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.15 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 08:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.44% of days out of 228 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.07 02:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 16:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.48% of days out of 207 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 11:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.28 07:02
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.33% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
