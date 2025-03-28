SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Ramadaan
Muhammad Siddique Ahmed Merchant

Ramadaan

Muhammad Siddique Ahmed Merchant
0 inceleme
Güvenilirlik
27 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 26%
Tickmill-Live08
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
460
Kârla kapanan işlemler:
391 (85.00%)
Zararla kapanan işlemler:
69 (15.00%)
En iyi işlem:
25.35 USD
En kötü işlem:
-110.52 USD
Brüt kâr:
1 160.07 USD (170 117 pips)
Brüt zarar:
-879.27 USD (428 512 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
47 (118.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
118.86 USD (47)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
77.38%
Maks. mevduat yükü:
8.36%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.02
Alış işlemleri:
316 (68.70%)
Satış işlemleri:
144 (31.30%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
0.61 USD
Ortalama kâr:
2.97 USD
Ortalama zarar:
-12.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-109.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-158.32 USD (3)
Aylık büyüme:
-15.84%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
275.54 USD (17.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.63% (275.54 USD)
Varlığa göre:
27.95% (292.59 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 125
GBPJPY 61
USDCAD 52
GBPUSD 51
EURUSD 43
NZDUSD 20
AUDUSD 18
GBPAUD 16
USDCHF 9
AUDJPY 9
AUDCAD 8
BTCUSD 6
NZDCAD 6
EURJPY 6
CADJPY 6
EURNZD 4
EURCAD 4
GBPCAD 4
USDJPY 3
XAGUSD 2
GBPCHF 2
EURGBP 2
GBPNZD 1
AUDNZD 1
NZDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -79
GBPJPY 176
USDCAD 32
GBPUSD 15
EURUSD 90
NZDUSD -15
AUDUSD -3
GBPAUD 17
USDCHF 22
AUDJPY 21
AUDCAD -22
BTCUSD -28
NZDCAD 8
EURJPY 15
CADJPY 9
EURNZD -3
EURCAD -8
GBPCAD 3
USDJPY 6
XAGUSD 8
GBPCHF 19
EURGBP -8
GBPNZD 6
AUDNZD 1
NZDJPY 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -7.1K
GBPJPY 17K
USDCAD 1.8K
GBPUSD -1K
EURUSD 6K
NZDUSD -1.4K
AUDUSD 640
GBPAUD 1.9K
USDCHF 1.2K
AUDJPY 1.5K
AUDCAD -1.2K
BTCUSD -281K
NZDCAD 613
EURJPY 1.3K
CADJPY 718
EURNZD -195
EURCAD -693
GBPCAD 69
USDJPY 534
XAGUSD 155
GBPCHF 778
EURGBP -277
GBPNZD 505
AUDNZD 110
NZDJPY 18
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +25.35 USD
En kötü işlem: -111 USD
Maksimum ardışık kazanç: 47
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +118.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -109.44 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.14 × 28
ICMarkets-Live02
0.33 × 3
Tickmill02-Live
0.44 × 18
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
FusionMarkets-Live
1.03 × 630
Tickmill-Live09
1.05 × 617
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
ICMarketsSC-Live09
1.10 × 2813
TMGM.TradeMax-Live8
1.13 × 135
Exness-Real18
1.13 × 1803
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 369
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.19 × 463
ICMarketsSC-Live02
1.19 × 451
347 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.18 14:05
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.41% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 13:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 11:45
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.62% of days out of 173 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 06:21
No swaps are charged on the signal account
2025.09.03 12:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 00:06
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.97% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 03:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 02:30
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.4% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.07.09 04:42
No swaps are charged on the signal account
2025.06.05 07:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.27 11:47
No swaps are charged
2025.05.27 11:47
No swaps are charged
2025.05.27 04:20
No swaps are charged on the signal account
2025.04.22 12:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.04 13:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.04 11:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ramadaan
Ayda 30 USD
26%
0
0
USD
710
USD
27
100%
460
85%
77%
1.31
0.61
USD
28%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.