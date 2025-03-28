- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
460
Kârla kapanan işlemler:
391 (85.00%)
Zararla kapanan işlemler:
69 (15.00%)
En iyi işlem:
25.35 USD
En kötü işlem:
-110.52 USD
Brüt kâr:
1 160.07 USD (170 117 pips)
Brüt zarar:
-879.27 USD (428 512 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
47 (118.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
118.86 USD (47)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
77.38%
Maks. mevduat yükü:
8.36%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.02
Alış işlemleri:
316 (68.70%)
Satış işlemleri:
144 (31.30%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
0.61 USD
Ortalama kâr:
2.97 USD
Ortalama zarar:
-12.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-109.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-158.32 USD (3)
Aylık büyüme:
-15.84%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
275.54 USD (17.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.63% (275.54 USD)
Varlığa göre:
27.95% (292.59 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|125
|GBPJPY
|61
|USDCAD
|52
|GBPUSD
|51
|EURUSD
|43
|NZDUSD
|20
|AUDUSD
|18
|GBPAUD
|16
|USDCHF
|9
|AUDJPY
|9
|AUDCAD
|8
|BTCUSD
|6
|NZDCAD
|6
|EURJPY
|6
|CADJPY
|6
|EURNZD
|4
|EURCAD
|4
|GBPCAD
|4
|USDJPY
|3
|XAGUSD
|2
|GBPCHF
|2
|EURGBP
|2
|GBPNZD
|1
|AUDNZD
|1
|NZDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-79
|GBPJPY
|176
|USDCAD
|32
|GBPUSD
|15
|EURUSD
|90
|NZDUSD
|-15
|AUDUSD
|-3
|GBPAUD
|17
|USDCHF
|22
|AUDJPY
|21
|AUDCAD
|-22
|BTCUSD
|-28
|NZDCAD
|8
|EURJPY
|15
|CADJPY
|9
|EURNZD
|-3
|EURCAD
|-8
|GBPCAD
|3
|USDJPY
|6
|XAGUSD
|8
|GBPCHF
|19
|EURGBP
|-8
|GBPNZD
|6
|AUDNZD
|1
|NZDJPY
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-7.1K
|GBPJPY
|17K
|USDCAD
|1.8K
|GBPUSD
|-1K
|EURUSD
|6K
|NZDUSD
|-1.4K
|AUDUSD
|640
|GBPAUD
|1.9K
|USDCHF
|1.2K
|AUDJPY
|1.5K
|AUDCAD
|-1.2K
|BTCUSD
|-281K
|NZDCAD
|613
|EURJPY
|1.3K
|CADJPY
|718
|EURNZD
|-195
|EURCAD
|-693
|GBPCAD
|69
|USDJPY
|534
|XAGUSD
|155
|GBPCHF
|778
|EURGBP
|-277
|GBPNZD
|505
|AUDNZD
|110
|NZDJPY
|18
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +25.35 USD
En kötü işlem: -111 USD
Maksimum ardışık kazanç: 47
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +118.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -109.44 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
SuperForex-ECN
|0.00 × 24
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.14 × 28
|
ICMarkets-Live02
|0.33 × 3
|
Tickmill02-Live
|0.44 × 18
|
NeptuneSecurities-Live
|0.68 × 22
|
FBS-Real-7
|0.81 × 26
|
ICMarkets-Live22
|0.91 × 1395
|
Exness-Real17
|0.93 × 41
|
ICMarketsSC-Live22
|0.93 × 330
|
Exness-Real9
|0.93 × 61
|
ICMarketsSC-Live18
|0.99 × 278
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.00 × 633
|
ICMarketsEU-Live17
|1.02 × 43
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
|
FusionMarkets-Live
|1.03 × 630
|
Tickmill-Live09
|1.05 × 617
|
ACYCapital-Live02
|1.06 × 86
|
ICMarketsSC-Live09
|1.10 × 2813
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.13 × 135
|
Exness-Real18
|1.13 × 1803
|
ICMarketsSC-Live16
|1.15 × 369
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|1.19 × 463
|
ICMarketsSC-Live02
|1.19 × 451
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
26%
0
0
USD
USD
710
USD
USD
27
100%
460
85%
77%
1.31
0.61
USD
USD
28%
1:500