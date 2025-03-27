SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Liuzhigang
Zhigang Liu

Liuzhigang

0 inceleme
29 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -24%
BlueberryMarkets-Live2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
8 760
Kârla kapanan işlemler:
5 485 (62.61%)
Zararla kapanan işlemler:
3 275 (37.39%)
En iyi işlem:
1 491.49 USD
En kötü işlem:
-1 379.80 USD
Brüt kâr:
89 587.02 USD (708 211 pips)
Brüt zarar:
-96 752.02 USD (960 080 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (351.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 553.22 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
64.24%
Maks. mevduat yükü:
82.14%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
1593
Ort. tutma süresi:
51 dakika
Düzelme faktörü:
-0.45
Alış işlemleri:
5 111 (58.34%)
Satış işlemleri:
3 649 (41.66%)
Kâr faktörü:
0.93
Beklenen getiri:
-0.82 USD
Ortalama kâr:
16.33 USD
Ortalama zarar:
-29.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
36 (-1 205.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 004.44 USD (14)
Aylık büyüme:
47.68%
Yıllık tahmin:
578.84%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15 723.73 USD
Maksimum:
15 796.87 USD (52.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.53% (15 796.87 USD)
Varlığa göre:
52.32% (9 659.62 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.cn 7964
GBPJPY.cn 580
USDJPY.cn 84
EURJPY.cn 67
EURUSD.cn 22
GBPUSD.cn 18
GBPAUD.cn 17
CHFJPY.cn 8
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.cn 72
GBPJPY.cn -4.4K
USDJPY.cn -1.4K
EURJPY.cn -877
EURUSD.cn 470
GBPUSD.cn -251
GBPAUD.cn -712
CHFJPY.cn -119
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.cn -211K
GBPJPY.cn -16K
USDJPY.cn -7.4K
EURJPY.cn -14K
EURUSD.cn 1.1K
GBPUSD.cn -988
GBPAUD.cn -3K
CHFJPY.cn -544
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 491.49 USD
En kötü işlem: -1 380 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +351.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 205.93 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlueberryMarkets-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.09.18 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 09:53
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 07:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 15:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.20 07:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.27 13:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.