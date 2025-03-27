SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Fabian
Fabian Perez Rodriguez

Fabian

Fabian Perez Rodriguez
0 inceleme
Güvenilirlik
27 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 243%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
56
Kârla kapanan işlemler:
38 (67.85%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (32.14%)
En iyi işlem:
226.60 EUR
En kötü işlem:
-239.56 EUR
Brüt kâr:
4 508.72 EUR (51 699 pips)
Brüt zarar:
-2 671.77 EUR (29 484 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (665.47 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
665.47 EUR (9)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
0.54%
Maks. mevduat yükü:
88.24%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
2.29
Alış işlemleri:
56 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.69
Beklenen getiri:
32.80 EUR
Ortalama kâr:
118.65 EUR
Ortalama zarar:
-148.43 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-436.72 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-436.72 EUR (2)
Aylık büyüme:
33.09%
Yıllık tahmin:
401.55%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20.50 EUR
Maksimum:
803.08 EUR (42.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.09% (803.08 EUR)
Varlığa göre:
9.00% (179.92 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
DE40 46
USTEC 10
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
DE40 2K
USTEC 122
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
DE40 19K
USTEC 3K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +226.60 EUR
En kötü işlem: -240 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +665.47 EUR
Maksimum ardışık zarar: -436.72 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5-5
6.82 × 44
ICMarketsSC-MT5-4
14.11 × 151
ICMarketsSC-MT5-2
19.47 × 308
İnceleme yok
2025.09.25 15:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 12:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 14:14
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.15 17:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.29 07:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 07:54
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.49% of days out of 156 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 12:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.26 12:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 09:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 08:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 15:16
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.35% of days out of 138 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 12:17
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.08 11:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 12:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 12:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 18:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
