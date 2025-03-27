SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Easy Asset Dashboard HTFX
Surachet Ratsamipongpaisal

Easy Asset Dashboard HTFX

Surachet Ratsamipongpaisal
0 inceleme
Güvenilirlik
28 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 5%
HTFXVULTD-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 743
Kârla kapanan işlemler:
1 018 (58.40%)
Zararla kapanan işlemler:
725 (41.59%)
En iyi işlem:
2 230.00 USD
En kötü işlem:
-2 581.37 USD
Brüt kâr:
159 142.26 USD (358 302 pips)
Brüt zarar:
-154 184.94 USD (351 986 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (662.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 263.50 USD (5)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
89.42%
Maks. mevduat yükü:
54.38%
En son işlem:
17 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.20
Alış işlemleri:
867 (49.74%)
Satış işlemleri:
876 (50.26%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
2.84 USD
Ortalama kâr:
156.33 USD
Ortalama zarar:
-212.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-265.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 644.50 USD (4)
Aylık büyüme:
-1.06%
Yıllık tahmin:
-12.85%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
223.88 USD
Maksimum:
24 276.94 USD (18.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.98% (24 276.94 USD)
Varlığa göre:
47.13% (51 649.74 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 340
AUDUSD 160
EURAUD 149
EURJPY 146
GBPUSD 144
GBPCHF 129
CHFJPY 129
AUDCHF 106
AUDNZD 105
NZDUSD 55
GBPCAD 43
EURCAD 42
AUDJPY 39
EURCHF 37
CADCHF 28
XAUUSD 27
GBPJPY 21
AUDCAD 17
NZDCHF 12
GBPNZD 5
GBPAUD 5
EURNZD 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -576
AUDUSD 5.5K
EURAUD -1.2K
EURJPY 10K
GBPUSD -1.3K
GBPCHF -7.6K
CHFJPY -5.9K
AUDCHF -536
AUDNZD -1.2K
NZDUSD 5.7K
GBPCAD -983
EURCAD 1.7K
AUDJPY -580
EURCHF 876
CADCHF 161
XAUUSD 1.8K
GBPJPY -54
AUDCAD 201
NZDCHF -402
GBPNZD 949
GBPAUD -846
EURNZD -855
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -1.2K
AUDUSD 11K
EURAUD -4.7K
EURJPY 30K
GBPUSD -2.1K
GBPCHF -12K
CHFJPY -18K
AUDCHF -672
AUDNZD -4.3K
NZDUSD 11K
GBPCAD -2.7K
EURCAD 5K
AUDJPY -1.6K
EURCHF 1.6K
CADCHF 83
XAUUSD -2.7K
GBPJPY -162
AUDCAD 579
NZDCHF -631
GBPNZD 3.3K
GBPAUD -2.7K
EURNZD -3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 230.00 USD
En kötü işlem: -2 581 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +662.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -265.19 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HTFXVULTD-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-Pro-6
1.13 × 23
Tickmill-Live09
2.87 × 45
Easy Asset Dashboard
İnceleme yok
2025.10.01 14:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 09:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 13:34
2025.08.28 11:57
2025.08.28 11:57
2025.08.26 11:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 00:28
2025.08.17 00:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 07:39
2025.08.07 07:39
2025.08.06 07:36
2025.08.05 07:41
2025.08.05 07:41
2025.08.04 16:11
2025.07.30 07:50
2025.07.30 07:50
2025.07.28 10:20
2025.07.24 12:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 11:30
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Easy Asset Dashboard HTFX
Ayda 30 USD
5%
0
0
USD
106K
USD
28
98%
1 743
58%
89%
1.03
2.84
USD
47%
1:100
