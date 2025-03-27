SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / SR Trade 1
Mohammad Fatkhus Surur

SR Trade 1

Mohammad Fatkhus Surur
0 inceleme
Güvenilirlik
46 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 2%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
68
Kârla kapanan işlemler:
16 (23.52%)
Zararla kapanan işlemler:
52 (76.47%)
En iyi işlem:
14.58 USD
En kötü işlem:
-9.65 USD
Brüt kâr:
124.59 USD (13 489 pips)
Brüt zarar:
-129.04 USD (13 060 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (21.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
21.12 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
24.94%
Maks. mevduat yükü:
23.99%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
-0.10
Alış işlemleri:
33 (48.53%)
Satış işlemleri:
35 (51.47%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-0.07 USD
Ortalama kâr:
7.79 USD
Ortalama zarar:
-2.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-26.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-31.33 USD (8)
Aylık büyüme:
-27.05%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.69 USD
Maksimum:
43.50 USD (103.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
59.48% (43.50 USD)
Varlığa göre:
12.28% (9.14 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDb 14
GBPUSDb 11
NZDUSDb 6
USDCADb 6
USDCHFb 6
EURAUDb 4
AUDUSDb 4
EURGBPb 2
USDJPYb 2
AUDJPYb 2
NZDJPYb 2
EURCHFb 2
GBPJPYb 1
CHFJPYb 1
CADJPYb 1
GBPCADb 1
CADCHFb 1
GBPAUDb 1
AUDCADb 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDb 11
GBPUSDb 36
NZDUSDb -13
USDCADb -4
USDCHFb -7
EURAUDb -8
AUDUSDb -8
EURGBPb -6
USDJPYb 3
AUDJPYb -3
NZDJPYb 4
EURCHFb -4
GBPJPYb -3
CHFJPYb 8
CADJPYb -2
GBPCADb -1
CADCHFb -2
GBPAUDb -3
AUDCADb -1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDb 1.2K
GBPUSDb 3.7K
NZDUSDb -880
USDCADb -484
USDCHFb -552
EURAUDb -1.2K
AUDUSDb -811
EURGBPb -477
USDJPYb 434
AUDJPYb -281
NZDJPYb 584
EURCHFb -324
GBPJPYb -381
CHFJPYb 1.1K
CADJPYb -236
GBPCADb -140
CADCHFb -161
GBPAUDb -491
AUDCADb -161
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +14.58 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +21.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -26.08 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Trading with only three possibilities: small loss, small win, big win.

Swing trader method Using a risk of 1% - 2% of capital for each trade.

Every trade always uses SL and TP with a ratio of 1: 3

Opportunity only once, join us immediately SR Trade from SR Company


İnceleme yok
2025.09.29 02:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 10:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 09:53
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.63% of days out of 316 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 15:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 06:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.25 16:21
Share of trading days is too low
2025.07.25 05:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 08:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.24 03:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 09:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.08 14:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 15:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 07:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.23 10:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.23 09:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.22 17:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.22 16:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.17 09:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.17 08:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.13 11:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
SR Trade 1
Ayda 30 USD
2%
0
0
USD
32
USD
46
91%
68
23%
25%
0.96
-0.07
USD
59%
1:500
