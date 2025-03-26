- Büyüme
İşlemler:
180
Kârla kapanan işlemler:
129 (71.66%)
Zararla kapanan işlemler:
51 (28.33%)
En iyi işlem:
1 435.32 EUR
En kötü işlem:
-440.04 EUR
Brüt kâr:
8 507.57 EUR (16 976 pips)
Brüt zarar:
-4 054.86 EUR (9 954 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (830.07 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 435.32 EUR (1)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
38.36%
Maks. mevduat yükü:
107.98%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
5.67
Alış işlemleri:
103 (57.22%)
Satış işlemleri:
77 (42.78%)
Kâr faktörü:
2.10
Beklenen getiri:
24.74 EUR
Ortalama kâr:
65.95 EUR
Ortalama zarar:
-79.51 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-318.30 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-784.79 EUR (3)
Aylık büyüme:
9.97%
Yıllık tahmin:
120.92%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13.74 EUR
Maksimum:
784.79 EUR (14.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.89% (711.95 EUR)
Varlığa göre:
61.32% (3 343.75 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|70
|AUDCAD
|67
|AUDNZD
|43
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPCHF
|1.7K
|AUDCAD
|2.3K
|AUDNZD
|1.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPCHF
|3.6K
|AUDCAD
|951
|AUDNZD
|2.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 435.32 EUR
En kötü işlem: -440 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +830.07 EUR
Maksimum ardışık zarar: -318.30 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICTrading-MT5-4
|0.12 × 17
|
FusionMarkets-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.46 × 500
|
ICMarketsSC-MT5
|0.46 × 13
|
Tickmill-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.28 × 369
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.50 × 2
|
itexsys-Platform
|2.00 × 3
|
Axiory-Live
|2.03 × 38
|
VantageInternational-Live 4
|3.56 × 18
|
RoboForex-ECN
|3.75 × 4
|
Opogroup-Server1
|3.85 × 13
|
VantageInternational-Live
|4.72 × 68
|
TitanFX-MT5-01
|6.67 × 6
|
Exness-MT5Real28
|8.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|8.50 × 2
|
FortunaMarkets-Server
|10.91 × 54
|
RoboForex-Pro
|11.64 × 88
|
ActivTradesCorp-Server
|12.24 × 17
|
GBEbrokers-LIVE
|12.50 × 2
|
Swissquote-Server
|13.00 × 2
|
Forex.com-Live 536
|13.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|16.73 × 11
|
IFCMarketsLtd-Real
|18.17 × 12
...
