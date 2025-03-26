SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / RAI 3Paar 6Pro
Eugen Martian

RAI 3Paar 6Pro

Eugen Martian
0 inceleme
Güvenilirlik
27 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 134%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
180
Kârla kapanan işlemler:
129 (71.66%)
Zararla kapanan işlemler:
51 (28.33%)
En iyi işlem:
1 435.32 EUR
En kötü işlem:
-440.04 EUR
Brüt kâr:
8 507.57 EUR (16 976 pips)
Brüt zarar:
-4 054.86 EUR (9 954 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (830.07 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 435.32 EUR (1)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
38.36%
Maks. mevduat yükü:
107.98%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
5.67
Alış işlemleri:
103 (57.22%)
Satış işlemleri:
77 (42.78%)
Kâr faktörü:
2.10
Beklenen getiri:
24.74 EUR
Ortalama kâr:
65.95 EUR
Ortalama zarar:
-79.51 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-318.30 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-784.79 EUR (3)
Aylık büyüme:
9.97%
Yıllık tahmin:
120.92%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13.74 EUR
Maksimum:
784.79 EUR (14.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.89% (711.95 EUR)
Varlığa göre:
61.32% (3 343.75 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPCHF 70
AUDCAD 67
AUDNZD 43
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPCHF 1.7K
AUDCAD 2.3K
AUDNZD 1.1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPCHF 3.6K
AUDCAD 951
AUDNZD 2.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 435.32 EUR
En kötü işlem: -440 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +830.07 EUR
Maksimum ardışık zarar: -318.30 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICTrading-MT5-4
0.12 × 17
FusionMarkets-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.46 × 500
ICMarketsSC-MT5
0.46 × 13
Tickmill-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
1.28 × 369
Pepperstone-MT5-Live01
1.50 × 2
itexsys-Platform
2.00 × 3
Axiory-Live
2.03 × 38
VantageInternational-Live 4
3.56 × 18
RoboForex-ECN
3.75 × 4
Opogroup-Server1
3.85 × 13
VantageInternational-Live
4.72 × 68
TitanFX-MT5-01
6.67 × 6
Exness-MT5Real28
8.00 × 1
FBSTradestone-Real
8.50 × 2
FortunaMarkets-Server
10.91 × 54
RoboForex-Pro
11.64 × 88
ActivTradesCorp-Server
12.24 × 17
GBEbrokers-LIVE
12.50 × 2
Swissquote-Server
13.00 × 2
Forex.com-Live 536
13.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
16.73 × 11
IFCMarketsLtd-Real
18.17 × 12
...
İnceleme yok
2025.06.26 11:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 10:34
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 10:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 03:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.25 23:45
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.06.05 02:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:500
2025.04.28 00:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.04 13:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.04 11:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.27 00:38
Share of trading days is too low
2025.03.27 00:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.26 23:34
Share of trading days is too low
2025.03.26 23:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.26 18:03
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.26 18:03
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.26 18:03
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:500
2025.03.26 16:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.03.26 16:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.26 16:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
