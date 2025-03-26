SinyallerBölümler
Ooi Zizian

FTM

Ooi Zizian
0 inceleme
26 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -7%
FTMO-Server2
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
289
Kârla kapanan işlemler:
170 (58.82%)
Zararla kapanan işlemler:
119 (41.18%)
En iyi işlem:
242.78 USD
En kötü işlem:
-275.56 USD
Brüt kâr:
1 664.92 USD (17 040 283 pips)
Brüt zarar:
-2 410.72 USD (18 346 325 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (37.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
472.20 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
81.04%
Maks. mevduat yükü:
99.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
-0.67
Alış işlemleri:
129 (44.64%)
Satış işlemleri:
160 (55.36%)
Kâr faktörü:
0.69
Beklenen getiri:
-2.58 USD
Ortalama kâr:
9.79 USD
Ortalama zarar:
-20.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-65.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-564.95 USD (5)
Aylık büyüme:
-0.25%
Yıllık tahmin:
-0.83%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
862.45 USD
Maksimum:
1 116.93 USD (10.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.89% (1 116.91 USD)
Varlığa göre:
4.29% (434.56 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 174
ETHUSD 36
XAUUSD 25
XRPUSD 21
EURAUD 11
NZDJPY 7
EURGBP 3
NZDUSD 3
AUDCHF 3
NZDCAD 2
EURCHF 2
GBPUSD 1
USDCAD 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -878
ETHUSD 76
XAUUSD 105
XRPUSD 7
EURAUD -28
NZDJPY -10
EURGBP 6
NZDUSD -6
AUDCHF -18
NZDCAD -3
EURCHF 5
GBPUSD 0
USDCAD -3
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -2M
ETHUSD 490K
XAUUSD 10K
XRPUSD 195K
EURAUD -4.4K
NZDJPY -1.4K
EURGBP 495
NZDUSD -274
AUDCHF -1.5K
NZDCAD -460
EURCHF 427
GBPUSD 42
USDCAD -421
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +242.78 USD
En kötü işlem: -276 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +37.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -65.63 USD

2025.09.17 19:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.06 20:35
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.01 22:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 22:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 23:58
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 03:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 20:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 20:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 09:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.25 09:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 21:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 18:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 15:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.02 15:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 17:47
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.22 16:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.21 17:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 15:26
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
