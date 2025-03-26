- Büyüme
İşlemler:
277
Kârla kapanan işlemler:
262 (94.58%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (5.42%)
En iyi işlem:
102.48 USD
En kötü işlem:
-39.85 USD
Brüt kâr:
927.02 USD (79 743 pips)
Brüt zarar:
-190.32 USD (18 824 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
69 (286.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
286.36 USD (69)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
42.06%
Maks. mevduat yükü:
2.39%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
18.49
Alış işlemleri:
277 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
4.87
Beklenen getiri:
2.66 USD
Ortalama kâr:
3.54 USD
Ortalama zarar:
-12.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-26.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-39.85 USD (1)
Aylık büyüme:
8.91%
Yıllık tahmin:
106.49%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
39.85 USD (2.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.09% (39.85 USD)
Varlığa göre:
37.04% (466.48 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|277
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|737
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|61K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +102.48 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 69
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +286.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -26.42 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
