Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live32 0.00 × 64 ICMarketsSC-Live15 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live27 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 7 RoboForex-Pro-4 0.00 × 6 ICMarketsSC-Live20 0.00 × 98 RoboForex-ECN 0.00 × 22 Darwinex-Live-2 0.00 × 36 AxioryAsia-06Live 0.21 × 112 ICMarketsSC-Live23 0.44 × 32 Exness-Real9 0.57 × 23 ForexClubBY-MT4 Real Server 0.58 × 12 RoboForex-Pro-5 1.24 × 128 Exness-Real16 1.91 × 44 RoboForex-Pro 2.43 × 47 FBS-Real-1 2.83 × 105 Alpari-Pro.ECN 3.67 × 3 Weltrade-Live 17.38 × 39