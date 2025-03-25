SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / BBTA
Rosli Alih

BBTA

Rosli Alih
0 inceleme
27 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -38%
RoboForex-Pro-5
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 514
Kârla kapanan işlemler:
1 385 (91.47%)
Zararla kapanan işlemler:
129 (8.52%)
En iyi işlem:
4.51 USD
En kötü işlem:
-44.53 USD
Brüt kâr:
1 022.61 USD (132 452 pips)
Brüt zarar:
-1 140.21 USD (132 508 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
200 (119.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
171.04 USD (180)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
95.30%
Maks. mevduat yükü:
200.43%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.34
Alış işlemleri:
1 018 (67.24%)
Satış işlemleri:
496 (32.76%)
Kâr faktörü:
0.90
Beklenen getiri:
-0.08 USD
Ortalama kâr:
0.74 USD
Ortalama zarar:
-8.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-274.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-274.46 USD (18)
Aylık büyüme:
-58.57%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
117.60 USD
Maksimum:
345.14 USD (55.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
61.57% (345.14 USD)
Varlığa göre:
92.39% (256.18 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDNZD 80
CHFJPY 77
NZDJPY 74
GBPJPY 71
EURNZD 69
AUDJPY 69
NZDCAD 67
GBPCAD 67
CADJPY 66
USDCHF 65
AUDCAD 64
GBPNZD 62
EURJPY 62
USDJPY 60
GBPUSD 60
NZDUSD 59
AUDUSD 59
GBPAUD 59
AUDCHF 58
EURAUD 58
EURUSD 57
GBPCHF 57
NZDCHF 56
USDCAD 38
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDNZD 9
CHFJPY 18
NZDJPY 0
GBPJPY 16
EURNZD 38
AUDJPY 1
NZDCAD -31
GBPCAD 14
CADJPY -28
USDCHF -5
AUDCAD 0
GBPNZD 26
EURJPY 32
USDJPY 18
GBPUSD -3
NZDUSD -52
AUDUSD -15
GBPAUD 35
AUDCHF -45
EURAUD 5
EURUSD 0
GBPCHF -45
NZDCHF -93
USDCAD -14
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDNZD 1.5K
CHFJPY 2.5K
NZDJPY 44
GBPJPY 2.2K
EURNZD 6.4K
AUDJPY 75
NZDCAD -4.3K
GBPCAD 2K
CADJPY -4.1K
USDCHF -371
AUDCAD -28
GBPNZD 4.4K
EURJPY 4.6K
USDJPY 2.6K
GBPUSD -308
NZDUSD -5.3K
AUDUSD -1.5K
GBPAUD 5.4K
AUDCHF -3.6K
EURAUD 732
EURUSD 11
GBPCHF -3.7K
NZDCHF -7.3K
USDCAD -2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.51 USD
En kötü işlem: -45 USD
Maksimum ardışık kazanç: 180
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +119.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -274.46 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live32
0.00 × 64
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
RoboForex-Pro-4
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 98
RoboForex-ECN
0.00 × 22
Darwinex-Live-2
0.00 × 36
AxioryAsia-06Live
0.21 × 112
ICMarketsSC-Live23
0.44 × 32
Exness-Real9
0.57 × 23
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.58 × 12
RoboForex-Pro-5
1.24 × 128
Exness-Real16
1.91 × 44
RoboForex-Pro
2.43 × 47
FBS-Real-1
2.83 × 105
Alpari-Pro.ECN
3.67 × 3
Weltrade-Live
17.38 × 39
Day trading style and trade based on BBTA (Beck Basic Technical Analysis). Trade all currencies depending on which currency had the setup. For inquiries about trading methods/ money management/ risk management/ copytrade setup, please contact me at 014-2259040.
2025.09.23 21:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 21:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 06:27
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.94% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 03:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 22:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 21:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 14:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 14:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.15 08:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.08 12:05
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.72% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 11:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.08 09:58
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.72% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 15:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.03 12:45
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 09:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 08:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 12:53
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 03:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 01:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.06 05:37
Share of days for 80% of growth is too low
