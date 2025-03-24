SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MULTICURRENCY
Valerij Mazurenko

MULTICURRENCY

Valerij Mazurenko
0 inceleme
Güvenilirlik
32 hafta
0 / 0 USD
Ayda 75 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 150%
RoboForex-ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
9 616
Kârla kapanan işlemler:
7 571 (78.73%)
Zararla kapanan işlemler:
2 045 (21.27%)
En iyi işlem:
398.47 USD
En kötü işlem:
-56.61 USD
Brüt kâr:
9 054.80 USD (522 336 pips)
Brüt zarar:
-5 748.26 USD (465 462 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (9.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
472.24 USD (3)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
88.12%
Maks. mevduat yükü:
32.96%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
209
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
8.69
Alış işlemleri:
4 978 (51.77%)
Satış işlemleri:
4 638 (48.23%)
Kâr faktörü:
1.58
Beklenen getiri:
0.34 USD
Ortalama kâr:
1.20 USD
Ortalama zarar:
-2.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-380.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-380.44 USD (13)
Aylık büyüme:
4.19%
Yıllık tahmin:
54.25%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.23 USD
Maksimum:
380.44 USD (7.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.23% (234.53 USD)
Varlığa göre:
42.51% (1 181.49 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY 3572
USDJPY 3291
EURUSD 2656
XAUUSD 89
GBPUSD 8
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY 860
USDJPY 1K
EURUSD 1.3K
XAUUSD 147
GBPUSD 3
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY 30K
USDJPY 7.9K
EURUSD 4.9K
XAUUSD 16K
GBPUSD 303
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +398.47 USD
En kötü işlem: -57 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +9.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -380.44 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BJPuhuizhongzhi-Live
0.00 × 1
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
OrbexGlobal-Live
0.00 × 1
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live9
0.00 × 4
ICMarkets-Live24
0.00 × 4
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
JustForex-Live
0.18 × 85
RoboForexDE-ECN
0.20 × 60
Exness-Real3
0.21 × 24
LQD1-Live01
0.21 × 24
UniverseWheel-Live
0.22 × 18
EightcapLtd-Real2
0.25 × 72
IronFXBM-Real4
0.26 × 144
Pepperstone-Demo01
0.27 × 1234
ICMarkets-Live12
0.27 × 118
Axiory-Live
0.29 × 34
SFM-Live
0.31 × 112
Exness-Real18
0.31 × 16
RoboForexEU-ECN
0.33 × 283
Just2Trade-Real2
0.33 × 386
ICMarketsSC-Live16
0.36 × 42
Axi-US07-Live
0.36 × 11
Tickmill-Live10
0.37 × 86
415 daha fazla...
Highly profitable trading system with low risks. For safe trading, your deposit should be at least $2,500.
İnceleme yok
