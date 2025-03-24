- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
674
Kârla kapanan işlemler:
426 (63.20%)
Zararla kapanan işlemler:
248 (36.80%)
En iyi işlem:
119 973.31 THB
En kötü işlem:
-41 382.71 THB
Brüt kâr:
1 418 138.32 THB (13 437 pips)
Brüt zarar:
-615 943.54 THB (7 564 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
47 (107 835.96 THB)
Maksimum ardışık kâr:
119 973.31 THB (1)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
9.46%
Maks. mevduat yükü:
50.35%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
8.64
Alış işlemleri:
352 (52.23%)
Satış işlemleri:
322 (47.77%)
Kâr faktörü:
2.30
Beklenen getiri:
1 190.20 THB
Ortalama kâr:
3 328.96 THB
Ortalama zarar:
-2 483.64 THB
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-36 222.50 THB)
Maksimum ardışık zarar:
-81 266.15 THB (6)
Aylık büyüme:
-0.06%
Yıllık tahmin:
-0.77%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 THB
Maksimum:
92 899.55 THB (2.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.27% (92 899.55 THB)
Varlığa göre:
6.24% (244 330.00 THB)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|S50H25
|221
|S50M25
|176
|S50Z24
|127
|S50U25
|121
|GOZ24
|22
|GOH25
|5
|S50Z25
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|S50H25
|7.1K
|S50M25
|8.4K
|S50Z24
|7.5K
|S50U25
|4.8K
|GOZ24
|511
|GOH25
|-2.6K
|S50Z25
|-34
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|S50H25
|3.1K
|S50M25
|2.5K
|S50Z24
|812
|S50U25
|519
|GOZ24
|330
|GOH25
|-1.4K
|S50Z25
|-23
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +119 973.31 THB
En kötü işlem: -41 383 THB
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +107 835.96 THB
Maksimum ardışık zarar: -36 222.50 THB
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TopTraderCo-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
For tfex 60,000Baht for 1 contract
