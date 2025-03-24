SinyallerBölümler
Praphan Anupongongarch

Tfex pure profid

Praphan Anupongongarch
0 inceleme
Güvenilirlik
60 hafta
1 / 24K USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 21%
TopTraderCo-Live
1:1
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
674
Kârla kapanan işlemler:
426 (63.20%)
Zararla kapanan işlemler:
248 (36.80%)
En iyi işlem:
119 973.31 THB
En kötü işlem:
-41 382.71 THB
Brüt kâr:
1 418 138.32 THB (13 437 pips)
Brüt zarar:
-615 943.54 THB (7 564 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
47 (107 835.96 THB)
Maksimum ardışık kâr:
119 973.31 THB (1)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
9.46%
Maks. mevduat yükü:
50.35%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
8.64
Alış işlemleri:
352 (52.23%)
Satış işlemleri:
322 (47.77%)
Kâr faktörü:
2.30
Beklenen getiri:
1 190.20 THB
Ortalama kâr:
3 328.96 THB
Ortalama zarar:
-2 483.64 THB
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-36 222.50 THB)
Maksimum ardışık zarar:
-81 266.15 THB (6)
Aylık büyüme:
-0.06%
Yıllık tahmin:
-0.77%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 THB
Maksimum:
92 899.55 THB (2.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.27% (92 899.55 THB)
Varlığa göre:
6.24% (244 330.00 THB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
S50H25 221
S50M25 176
S50Z24 127
S50U25 121
GOZ24 22
GOH25 5
S50Z25 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
S50H25 7.1K
S50M25 8.4K
S50Z24 7.5K
S50U25 4.8K
GOZ24 511
GOH25 -2.6K
S50Z25 -34
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
S50H25 3.1K
S50M25 2.5K
S50Z24 812
S50U25 519
GOZ24 330
GOH25 -1.4K
S50Z25 -23
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +119 973.31 THB
En kötü işlem: -41 383 THB
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +107 835.96 THB
Maksimum ardışık zarar: -36 222.50 THB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TopTraderCo-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TopTraderCo-Live
1.33 × 3
For tfex 60,000Baht for 1 contract
İnceleme yok
