Nam Gihun

Power Auto FX

Nam Gihun
0 inceleme
Güvenilirlik
27 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 77%
XMGlobal-MT5 7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
885
Kârla kapanan işlemler:
735 (83.05%)
Zararla kapanan işlemler:
150 (16.95%)
En iyi işlem:
1 208.72 USD
En kötü işlem:
-1 206.80 USD
Brüt kâr:
20 911.44 USD (127 948 pips)
Brüt zarar:
-8 598.22 USD (56 013 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
46 (730.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 400.63 USD (11)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.15%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
9.40
Alış işlemleri:
589 (66.55%)
Satış işlemleri:
296 (33.45%)
Kâr faktörü:
2.43
Beklenen getiri:
13.91 USD
Ortalama kâr:
28.45 USD
Ortalama zarar:
-57.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-1 310.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 310.17 USD (4)
Aylık büyüme:
-0.19%
Yıllık tahmin:
-0.92%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 310.17 USD (9.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.75% (1 310.17 USD)
Varlığa göre:
49.88% (15 894.66 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD# 353
NZDCAD# 203
EURGBP# 158
AUDNZD# 158
USDJPY# 13
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD# 4K
NZDCAD# 3.2K
EURGBP# 2.6K
AUDNZD# 2.4K
USDJPY# 65
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD# 29K
NZDCAD# 12K
EURGBP# 10K
AUDNZD# 11K
USDJPY# 9.7K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 208.72 USD
En kötü işlem: -1 207 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +730.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 310.17 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

자동 매매 프로그램입니다.
