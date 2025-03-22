SinyallerBölümler
Fu Gui Zhang

Banluncanghai

Fu Gui Zhang
0 inceleme
Güvenilirlik
32 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 114%
Exness-Real7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
667
Kârla kapanan işlemler:
309 (46.32%)
Zararla kapanan işlemler:
358 (53.67%)
En iyi işlem:
129.90 USD
En kötü işlem:
-53.60 USD
Brüt kâr:
2 675.31 USD (3 161 687 pips)
Brüt zarar:
-2 286.69 USD (1 655 445 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (115.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
199.55 USD (3)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
42.23%
Maks. mevduat yükü:
80.75%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
1.26
Alış işlemleri:
222 (33.28%)
Satış işlemleri:
445 (66.72%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
0.58 USD
Ortalama kâr:
8.66 USD
Ortalama zarar:
-6.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-162.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-295.80 USD (16)
Aylık büyüme:
-1.26%
Yıllık tahmin:
-14.49%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.11 USD
Maksimum:
309.21 USD (32.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.89% (230.02 USD)
Varlığa göre:
28.60% (274.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USOIL 141
BTCUSD 123
US30 121
XAUUSD 58
DE30 54
US500 39
USDCHF 37
EURUSD 19
XAGUSD 18
AUDUSD 14
JP225 12
USDCAD 8
USDJPY 7
HK50 7
FR40 6
GBPUSD 2
AAPL 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USOIL 192
BTCUSD 463
US30 -195
XAUUSD 206
DE30 -31
US500 -23
USDCHF -72
EURUSD 35
XAGUSD -139
AUDUSD -3
JP225 -18
USDCAD 8
USDJPY -35
HK50 -1
FR40 0
GBPUSD 1
AAPL 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USOIL -1.7K
BTCUSD 1.4M
US30 -22K
XAUUSD 180K
DE30 -9.1K
US500 9.9K
USDCHF -2.8K
EURUSD -373
XAGUSD -3.5K
AUDUSD -377
JP225 -3K
USDCAD 892
USDJPY -1.4K
HK50 -1.3K
FR40 -8.1K
GBPUSD -13
AAPL 11
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +129.90 USD
En kötü işlem: -54 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +115.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -162.79 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live09
0.00 × 8
FBS-Real-6
0.00 × 63
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 6
TurnkeyFX-Live
0.30 × 122
FortFS-Real
0.34 × 134
Exness-Real
0.49 × 265
FxPro.com-Real04
1.00 × 19
Tickmill-Live09
1.00 × 15
Exness-Real7
1.53 × 1122
FxPro.com-Real01
3.12 × 43
XM.COM-Real 2
3.59 × 32
DPrimeVU-Live 7
3.77 × 13
Exness-Real4
9.72 × 206
Exness-Real2
11.15 × 92
Exness-Real6
14.92 × 1121
听说过缠论吗 ？
İnceleme yok
2025.07.15 06:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.22 12:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.22 00:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.30 10:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.23 02:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.21 05:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.16 13:58
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:65535
2025.04.14 08:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.14 00:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.64% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.13 08:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.13 06:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.11 08:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.09 14:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.09 14:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.09 10:07
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.08 23:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.08 00:17
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.17% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.07 11:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.07 06:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.17% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Banluncanghai
Ayda 30 USD
114%
0
0
USD
757
USD
32
0%
667
46%
42%
1.16
0.58
USD
39%
1:500
