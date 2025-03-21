SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / LOVEmone
Chulwon Park

LOVEmone

Chulwon Park
0 inceleme
Güvenilirlik
28 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 20%
MonetaMarkets-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
435
Kârla kapanan işlemler:
342 (78.62%)
Zararla kapanan işlemler:
93 (21.38%)
En iyi işlem:
304.21 USD
En kötü işlem:
-242.38 USD
Brüt kâr:
2 803.93 USD (49 378 pips)
Brüt zarar:
-799.05 USD (13 106 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (74.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
304.21 USD (1)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
91.32%
Maks. mevduat yükü:
2.06%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
4.38
Alış işlemleri:
142 (32.64%)
Satış işlemleri:
293 (67.36%)
Kâr faktörü:
3.51
Beklenen getiri:
4.61 USD
Ortalama kâr:
8.20 USD
Ortalama zarar:
-8.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-1.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-458.19 USD (3)
Aylık büyüme:
4.06%
Yıllık tahmin:
50.02%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
200.90 USD
Maksimum:
458.19 USD (4.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.49% (458.94 USD)
Varlığa göre:
13.23% (1 327.82 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD+ 83
XAUUSD+ 82
GBPJPY+ 69
GBPUSD+ 59
USDCAD+ 51
NZDUSD+ 49
AUDUSD+ 42
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD+ 68
XAUUSD+ 268
GBPJPY+ 143
GBPUSD+ 1.3K
USDCAD+ 99
NZDUSD+ 85
AUDUSD+ 74
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD+ 3.6K
XAUUSD+ 6.1K
GBPJPY+ 930
GBPUSD+ 17K
USDCAD+ 4K
NZDUSD+ 2.6K
AUDUSD+ 2.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +304.21 USD
En kötü işlem: -242 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +74.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.77 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MonetaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.05.29 19:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.07 06:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.24 18:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.21 14:44
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.03.21 14:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.21 14:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
LOVEmone
Ayda 30 USD
20%
0
0
USD
12K
USD
28
87%
435
78%
91%
3.50
4.61
USD
13%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.