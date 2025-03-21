- Büyüme
İşlemler:
506
Kârla kapanan işlemler:
345 (68.18%)
Zararla kapanan işlemler:
161 (31.82%)
En iyi işlem:
68.68 USD
En kötü işlem:
-30.12 USD
Brüt kâr:
2 184.39 USD (120 949 pips)
Brüt zarar:
-743.71 USD (68 640 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (638.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
638.48 USD (37)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
44.81%
Maks. mevduat yükü:
12.40%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
10.49
Alış işlemleri:
188 (37.15%)
Satış işlemleri:
318 (62.85%)
Kâr faktörü:
2.94
Beklenen getiri:
2.85 USD
Ortalama kâr:
6.33 USD
Ortalama zarar:
-4.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-12.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-137.40 USD (6)
Aylık büyüme:
0.84%
Yıllık tahmin:
10.79%
Algo alım-satım:
69%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13.45 USD
Maksimum:
137.40 USD (7.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.43% (62.88 USD)
Varlığa göre:
34.69% (1 115.92 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|212
|EURNZD.r
|70
|GBPNZD.r
|48
|GBPCAD.r
|44
|NZDJPY.r
|20
|EURJPY.r
|19
|EURUSD.r
|18
|AUDJPY.r
|17
|CADCHF.r
|14
|GBPJPY.r
|11
|GBPAUD.r
|8
|AUDCAD.r
|7
|USDCHF.r
|5
|GBPCHF.r
|4
|EURGBP.r
|4
|GBPUSD.r
|4
|AUDUSD.r
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.r
|-54
|EURNZD.r
|747
|GBPNZD.r
|129
|GBPCAD.r
|142
|NZDJPY.r
|55
|EURJPY.r
|122
|EURUSD.r
|34
|AUDJPY.r
|48
|CADCHF.r
|45
|GBPJPY.r
|13
|GBPAUD.r
|25
|AUDCAD.r
|68
|USDCHF.r
|9
|GBPCHF.r
|12
|EURGBP.r
|26
|GBPUSD.r
|18
|AUDUSD.r
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.r
|-4K
|EURNZD.r
|-2.7K
|GBPNZD.r
|23K
|GBPCAD.r
|1.6K
|NZDJPY.r
|1.1K
|EURJPY.r
|10K
|EURUSD.r
|3.1K
|AUDJPY.r
|5.7K
|CADCHF.r
|-112
|GBPJPY.r
|1.7K
|GBPAUD.r
|3.2K
|AUDCAD.r
|4.5K
|USDCHF.r
|836
|GBPCHF.r
|1.2K
|EURGBP.r
|1.6K
|GBPUSD.r
|1.2K
|AUDUSD.r
|200
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +68.68 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 37
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +638.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.17 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Hybrid EA + Manual trading with calculated risk
İnceleme yok
Ayda 30 USD
91%
0
0
USD
USD
3.8K
USD
USD
74
69%
506
68%
45%
2.93
2.85
USD
USD
35%
1:500