Sorin Nicolae Coman

Sonic

Sorin Nicolae Coman
0 inceleme
Güvenilirlik
74 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 91%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
506
Kârla kapanan işlemler:
345 (68.18%)
Zararla kapanan işlemler:
161 (31.82%)
En iyi işlem:
68.68 USD
En kötü işlem:
-30.12 USD
Brüt kâr:
2 184.39 USD (120 949 pips)
Brüt zarar:
-743.71 USD (68 640 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (638.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
638.48 USD (37)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
44.81%
Maks. mevduat yükü:
12.40%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
10.49
Alış işlemleri:
188 (37.15%)
Satış işlemleri:
318 (62.85%)
Kâr faktörü:
2.94
Beklenen getiri:
2.85 USD
Ortalama kâr:
6.33 USD
Ortalama zarar:
-4.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-12.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-137.40 USD (6)
Aylık büyüme:
0.84%
Yıllık tahmin:
10.79%
Algo alım-satım:
69%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13.45 USD
Maksimum:
137.40 USD (7.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.43% (62.88 USD)
Varlığa göre:
34.69% (1 115.92 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.r 212
EURNZD.r 70
GBPNZD.r 48
GBPCAD.r 44
NZDJPY.r 20
EURJPY.r 19
EURUSD.r 18
AUDJPY.r 17
CADCHF.r 14
GBPJPY.r 11
GBPAUD.r 8
AUDCAD.r 7
USDCHF.r 5
GBPCHF.r 4
EURGBP.r 4
GBPUSD.r 4
AUDUSD.r 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.r -54
EURNZD.r 747
GBPNZD.r 129
GBPCAD.r 142
NZDJPY.r 55
EURJPY.r 122
EURUSD.r 34
AUDJPY.r 48
CADCHF.r 45
GBPJPY.r 13
GBPAUD.r 25
AUDCAD.r 68
USDCHF.r 9
GBPCHF.r 12
EURGBP.r 26
GBPUSD.r 18
AUDUSD.r 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.r -4K
EURNZD.r -2.7K
GBPNZD.r 23K
GBPCAD.r 1.6K
NZDJPY.r 1.1K
EURJPY.r 10K
EURUSD.r 3.1K
AUDJPY.r 5.7K
CADCHF.r -112
GBPJPY.r 1.7K
GBPAUD.r 3.2K
AUDCAD.r 4.5K
USDCHF.r 836
GBPCHF.r 1.2K
EURGBP.r 1.6K
GBPUSD.r 1.2K
AUDUSD.r 200
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +68.68 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 37
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +638.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.17 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Hybrid EA + Manual trading with calculated risk
İnceleme yok
2025.09.28 05:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 01:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 21:26
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.09.17 19:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 20:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 17:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 10:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 07:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 23:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 01:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 15:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 03:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.27 23:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 15:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 03:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 18:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 12:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.15 08:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 02:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 15:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Sonic
Ayda 30 USD
91%
0
0
USD
3.8K
USD
74
69%
506
68%
45%
2.93
2.85
USD
35%
1:500
