Sinyaller / MetaTrader 4 / MT4 Lazy
Ting Yu Leung

MT4 Lazy

Ting Yu Leung
0 inceleme
Güvenilirlik
32 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 194%
Pepperstone-Edge12
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
924
Kârla kapanan işlemler:
782 (84.63%)
Zararla kapanan işlemler:
142 (15.37%)
En iyi işlem:
1 280.20 USD
En kötü işlem:
-688.15 USD
Brüt kâr:
12 291.72 USD (115 641 pips)
Brüt zarar:
-5 222.05 USD (93 638 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
76 (2 373.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 373.45 USD (76)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
93.05%
Maks. mevduat yükü:
61.49%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
62
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
6.73
Alış işlemleri:
235 (25.43%)
Satış işlemleri:
689 (74.57%)
Kâr faktörü:
2.35
Beklenen getiri:
7.65 USD
Ortalama kâr:
15.72 USD
Ortalama zarar:
-36.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-519.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 050.42 USD (2)
Aylık büyüme:
8.68%
Yıllık tahmin:
107.72%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 050.42 USD (10.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.95% (802.74 USD)
Varlığa göre:
61.81% (2 787.28 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCHF 467
NZDCAD 33
CADJPY 25
EURUSD 25
NZDUSD 21
AUDCAD 20
EURNZD 19
GBPUSD 19
AUDUSD 18
USDJPY 18
EURAUD 17
USDSGD 17
AUDCHF 17
CHFJPY 17
GBPAUD 17
NZDJPY 17
EURCHF 16
GBPCAD 16
AUDSGD 15
GBPCHF 15
USDCAD 14
EURCAD 14
AUDJPY 14
CADCHF 14
GBPSGD 11
NZDCHF 8
AUDNZD 8
EURJPY 4
SGDJPY 3
EURSGD 3
EURGBP 1
GBPJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCHF -715
NZDCAD 298
CADJPY 208
EURUSD 506
NZDUSD 483
AUDCAD 256
EURNZD 304
GBPUSD 293
AUDUSD 300
USDJPY 178
EURAUD 168
USDSGD 307
AUDCHF 733
CHFJPY 182
GBPAUD 228
NZDJPY 185
EURCHF 377
GBPCAD 141
AUDSGD 357
GBPCHF 583
USDCAD 168
EURCAD 169
AUDJPY 161
CADCHF 217
GBPSGD 79
NZDCHF 502
AUDNZD -255
EURJPY 279
SGDJPY 108
EURSGD 120
EURGBP 92
GBPJPY 56
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCHF -20K
NZDCAD 4.9K
CADJPY 3.8K
EURUSD 2.8K
NZDUSD 2.8K
AUDCAD 2.1K
EURNZD -1.8K
GBPUSD 2.9K
AUDUSD 2.8K
USDJPY 1.5K
EURAUD -1.2K
USDSGD 2.6K
AUDCHF 1.8K
CHFJPY -1.3K
GBPAUD 2.4K
NZDJPY 1.6K
EURCHF 2.4K
GBPCAD 2.5K
AUDSGD 2.2K
GBPCHF 539
USDCAD 2.1K
EURCAD 2.2K
AUDJPY -1.9K
CADCHF 2.1K
GBPSGD 1.8K
NZDCHF 533
AUDNZD 75
EURJPY -1.2K
SGDJPY 455
EURSGD 451
EURGBP 148
GBPJPY 179
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 280.20 USD
En kötü işlem: -688 USD
Maksimum ardışık kazanç: 76
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +2 373.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -519.21 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Fyntura-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
0.13 × 8
Axi.SVG-US10-Live
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live10
0.21 × 182
ICMarketsSC-Live19
0.26 × 155
ICMarketsSC-Live32
0.36 × 308
Pepperstone-Edge12
0.56 × 2363
ICMarketsSC-Live07
0.58 × 1805
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live24
0.79 × 542
Coinexx-Demo
1.00 × 4
Osprey-Live
1.50 × 4
ICMarketsSC-Live08
1.68 × 129
ICMarketsSC-Live15
1.71 × 24
ATCBrokers-Live 1
1.81 × 590
ICMarketsSC-Live23
1.86 × 14
Exness-Real8
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
2.31 × 70
ICMarketsSC-Live09
2.36 × 11
FusionMarkets-Demo
2.60 × 5
GlobalPrime-Live
2.92 × 24
31 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.25 12:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 22:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 21:03
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 07:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 06:24
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.27 22:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.27 21:06
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 05:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 02:58
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 01:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 02:08
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 00:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 20:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 17:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 14:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.20 04:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.20 03:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.20 02:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.19 12:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.18 21:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
