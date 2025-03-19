Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXNXGlobal-Trade 0.00 × 1 Bybit-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real8 0.36 × 11 PUPrime-Live 1.00 × 6 ICMarketsSC-MT5 2.05 × 131 ICMarketsSC-MT5-2 2.78 × 1235 GOMarketsMU-Live 2.82 × 11 FPMarketsLLC-Live 2.96 × 28 AUSCommercial-Live 3.00 × 7 FPMarkets-Live 3.00 × 1 FusionMarkets-Live 3.87 × 17071 ForexTimeFXTM-Live01 4.15 × 155 RoboForex-ECN 4.23 × 1316 Darwinex-Live 4.73 × 871 GOMarketsIntl-Live 4.87 × 69 GFXSecurities-GFXSECURITIES 5.00 × 1 ValutradesSeychelles-Live 5.20 × 10 Exness-MT5Real7 5.47 × 15 Valutrades-Live 5.50 × 10 Exness-MT5Real12 5.67 × 18 XM.COM-MT5 5.67 × 540 JunoMarkets-Server 6.00 × 10 XMGlobal-MT5 2 6.00 × 1 WingoGroupLtdTestOnly-Trade 6.00 × 1 VantageInternational-Live 10 6.00 × 1 42 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya