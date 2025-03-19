SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Flyme2theMooon FM19MT5
Cheang Jia Kang

Flyme2theMooon FM19MT5

Cheang Jia Kang
0 inceleme
27 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -64%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
107
Kârla kapanan işlemler:
44 (41.12%)
Zararla kapanan işlemler:
63 (58.88%)
En iyi işlem:
20.33 USD
En kötü işlem:
-13.24 USD
Brüt kâr:
234.62 USD (26 167 pips)
Brüt zarar:
-269.79 USD (24 025 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (36.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
36.05 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
34.92%
Maks. mevduat yükü:
111.69%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.39
Alış işlemleri:
61 (57.01%)
Satış işlemleri:
46 (42.99%)
Kâr faktörü:
0.87
Beklenen getiri:
-0.33 USD
Ortalama kâr:
5.33 USD
Ortalama zarar:
-4.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-77.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-77.18 USD (12)
Aylık büyüme:
-77.04%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
45.98 USD
Maksimum:
90.37 USD (58.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.58% (27.32 USD)
Varlığa göre:
47.34% (19.39 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 26
NZDJPY 9
EURAUD 8
EURUSD 7
GBPUSD 7
USDCAD 6
GBPNZD 5
NZDCAD 4
XTIUSD 4
USDJPY 3
USDCHF 3
CHFJPY 3
GBPJPY 3
CADJPY 3
AUDJPY 2
XAGUSD 2
EURGBP 2
AUDUSD 2
AUDCHF 2
GBPCHF 2
NZDCHF 1
EURCHF 1
EURJPY 1
NZDUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 50
NZDJPY 5
EURAUD 18
EURUSD -27
GBPUSD -22
USDCAD -8
GBPNZD -8
NZDCAD -5
XTIUSD -12
USDJPY -7
USDCHF -25
CHFJPY -8
GBPJPY 19
CADJPY 3
AUDJPY -8
XAGUSD -4
EURGBP 28
AUDUSD -8
AUDCHF -10
GBPCHF -3
NZDCHF 0
EURCHF 0
EURJPY -5
NZDUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 5.3K
NZDJPY 1.2K
EURAUD 3.2K
EURUSD -2.2K
GBPUSD -1.9K
USDCAD -609
GBPNZD -1.1K
NZDCAD -311
XTIUSD -852
USDJPY -965
USDCHF -1.6K
CHFJPY -1.2K
GBPJPY 2.8K
CADJPY 629
AUDJPY -846
XAGUSD -79
EURGBP 2.2K
AUDUSD -772
AUDCHF -382
GBPCHF -223
NZDCHF 15
EURCHF 10
EURJPY -401
NZDUSD 150
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +20.33 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +36.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -77.18 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.36 × 11
PUPrime-Live
1.00 × 6
ICMarketsSC-MT5
2.05 × 131
ICMarketsSC-MT5-2
2.78 × 1235
GOMarketsMU-Live
2.82 × 11
FPMarketsLLC-Live
2.96 × 28
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FusionMarkets-Live
3.87 × 17071
ForexTimeFXTM-Live01
4.15 × 155
RoboForex-ECN
4.23 × 1316
Darwinex-Live
4.73 × 871
GOMarketsIntl-Live
4.87 × 69
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
5.20 × 10
Exness-MT5Real7
5.47 × 15
Valutrades-Live
5.50 × 10
Exness-MT5Real12
5.67 × 18
XM.COM-MT5
5.67 × 540
JunoMarkets-Server
6.00 × 10
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
6.00 × 1
VantageInternational-Live 10
6.00 × 1
42 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.25 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 14:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 13:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 13:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 12:35
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 09:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 08:00
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 22:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 21:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 12:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 05:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 07:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.07 23:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 15:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.26 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 11:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 16:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 08:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 09:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 08:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Flyme2theMooon FM19MT5
Ayda 30 USD
-64%
0
0
USD
100
USD
27
0%
107
41%
35%
0.86
-0.33
USD
100%
1:500
