İşlemler:
66
Kârla kapanan işlemler:
58 (87.87%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (12.12%)
En iyi işlem:
37.56 USD
En kötü işlem:
-6.85 USD
Brüt kâr:
416.45 USD (1 543 092 pips)
Brüt zarar:
-22.95 USD (108 803 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (101.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
145.57 USD (10)
Sharpe oranı:
0.74
Alım-satım etkinliği:
77.52%
Maks. mevduat yükü:
35.28%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
57.45
Alış işlemleri:
61 (92.42%)
Satış işlemleri:
5 (7.58%)
Kâr faktörü:
18.15
Beklenen getiri:
5.96 USD
Ortalama kâr:
7.18 USD
Ortalama zarar:
-2.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-4.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.85 USD (1)
Aylık büyüme:
0.05%
Yıllık tahmin:
0.57%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
6.85 USD (2.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.61% (6.85 USD)
Varlığa göre:
81.17% (100.28 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|31
|BTCUSD
|19
|US500
|9
|XAUUSD
|5
|EURNZD
|1
|USDJPY
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|ETHUSD
|254
|BTCUSD
|90
|US500
|46
|XAUUSD
|3
|EURNZD
|1
|USDJPY
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|ETHUSD
|435K
|BTCUSD
|901K
|US500
|98K
|XAUUSD
|229
|EURNZD
|136
|USDJPY
|0
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +37.56 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +101.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.03 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.20 × 5
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
Exness-MT5Real5
|1.44 × 50
|
ICMarketsSC-MT5
|2.19 × 197
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.27 × 1049
|
ICMarketsEU-MT5-5
|3.00 × 18
|
Aglobe-Live
|3.00 × 4
|
Exness-MT5Real3
|3.50 × 6
|
VantageInternational-Live
|4.25 × 4
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.88 × 8
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.12 × 34
|
FusionMarkets-Live
|6.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|6.12 × 213
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.32 × 92
İnceleme yok
