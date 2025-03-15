SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / BTC and ETH
Trung Nguyen Chi

BTC and ETH

Trung Nguyen Chi
0 inceleme
Güvenilirlik
25 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 280%
Tickmill-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
66
Kârla kapanan işlemler:
58 (87.87%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (12.12%)
En iyi işlem:
37.56 USD
En kötü işlem:
-6.85 USD
Brüt kâr:
416.45 USD (1 543 092 pips)
Brüt zarar:
-22.95 USD (108 803 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (101.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
145.57 USD (10)
Sharpe oranı:
0.74
Alım-satım etkinliği:
77.52%
Maks. mevduat yükü:
35.28%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
57.45
Alış işlemleri:
61 (92.42%)
Satış işlemleri:
5 (7.58%)
Kâr faktörü:
18.15
Beklenen getiri:
5.96 USD
Ortalama kâr:
7.18 USD
Ortalama zarar:
-2.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-4.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.85 USD (1)
Aylık büyüme:
0.05%
Yıllık tahmin:
0.57%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
6.85 USD (2.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.61% (6.85 USD)
Varlığa göre:
81.17% (100.28 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
ETHUSD 31
BTCUSD 19
US500 9
XAUUSD 5
EURNZD 1
USDJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
ETHUSD 254
BTCUSD 90
US500 46
XAUUSD 3
EURNZD 1
USDJPY 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
ETHUSD 435K
BTCUSD 901K
US500 98K
XAUUSD 229
EURNZD 136
USDJPY 0
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +37.56 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +101.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.03 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.20 × 5
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
Exness-MT5Real5
1.44 × 50
ICMarketsSC-MT5
2.19 × 197
ICMarketsSC-MT5-2
2.27 × 1049
ICMarketsEU-MT5-5
3.00 × 18
Aglobe-Live
3.00 × 4
Exness-MT5Real3
3.50 × 6
VantageInternational-Live
4.25 × 4
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
4.88 × 8
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.12 × 34
FusionMarkets-Live
6.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
6.12 × 213
TradeMaxGlobal-Live
6.32 × 92
24 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.01 06:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 01:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 20:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 20:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 01:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 00:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 14:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 07:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 15:03
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 12:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 09:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 08:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.30 14:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 03:09
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.24 02:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.23 13:41
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 14:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 14:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 09:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
BTC and ETH
Ayda 30 USD
280%
0
0
USD
881
USD
25
0%
66
87%
78%
18.14
5.96
USD
81%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.