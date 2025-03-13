SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Fusion growth
Ionut Funduianu

Fusion growth

Ionut Funduianu
0 inceleme
Güvenilirlik
59 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 21%
FusionMarkets-Live 2
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 864
Kârla kapanan işlemler:
1 547 (82.99%)
Zararla kapanan işlemler:
317 (17.01%)
En iyi işlem:
22.12 EUR
En kötü işlem:
-86.88 EUR
Brüt kâr:
2 052.40 EUR (661 528 pips)
Brüt zarar:
-1 946.03 EUR (260 886 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (46.81 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
95.98 EUR (29)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
29.90%
Maks. mevduat yükü:
98.77%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
0.17
Alış işlemleri:
829 (44.47%)
Satış işlemleri:
1 035 (55.53%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.06 EUR
Ortalama kâr:
1.33 EUR
Ortalama zarar:
-6.14 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-58.00 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-474.34 EUR (6)
Aylık büyüme:
31.05%
Yıllık tahmin:
376.69%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
531.00 EUR
Maksimum:
618.08 EUR (86.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
86.46% (618.08 EUR)
Varlığa göre:
55.87% (335.56 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 1104
XAUUSD 481
NAS100 238
AUDUSD 16
GBPUSD 14
GER40 5
BTCUSD 4
US500 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -479
XAUUSD 485
NAS100 108
AUDUSD 0
GBPUSD 3
GER40 4
BTCUSD 1
US500 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -20K
XAUUSD 49K
NAS100 350K
AUDUSD 81
GBPUSD 266
GER40 14K
BTCUSD 7.1K
US500 613
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +22.12 EUR
En kötü işlem: -87 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +46.81 EUR
Maksimum ardışık zarar: -58.00 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live08
0.00 × 7
Coinexx-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.89 × 594
ICMarketsSC-Live04
1.23 × 201
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
FusionMarkets-Live 2
1.76 × 80
ICMarketsSC-Live24
2.03 × 90
Exness-Real9
2.47 × 163
EagleFX-Live
2.71 × 7
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Axi-US09-Live
3.33 × 3
ThreeTraderLimited-Live02
3.43 × 154
Varchev-Real
3.73 × 15
Exness-Real16
4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
RoboForex-Pro-5
15.93 × 387
SimpleFX-LiveUK
20.50 × 2
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Fusion Growth it is about growing an account that I already lost 90% of it and see if I can bring it back to positive

I will trade based on Price reaction at some Ema's 8, 21, 55, 89 on 5 min and 30 min charts and also at round numbers, more often in the direction of Ema's

İnceleme yok
2025.09.24 13:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 11:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 10:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 03:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 21:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 20:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 19:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 08:44
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 17:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.26% of days out of 388 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 20:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 17:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 09:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 20:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 12:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.31% of days out of 324 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 07:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 02:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 08:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Fusion growth
Ayda 30 USD
21%
0
0
USD
504
EUR
59
0%
1 864
82%
30%
1.05
0.06
EUR
86%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.