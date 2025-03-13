- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 864
Kârla kapanan işlemler:
1 547 (82.99%)
Zararla kapanan işlemler:
317 (17.01%)
En iyi işlem:
22.12 EUR
En kötü işlem:
-86.88 EUR
Brüt kâr:
2 052.40 EUR (661 528 pips)
Brüt zarar:
-1 946.03 EUR (260 886 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (46.81 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
95.98 EUR (29)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
29.90%
Maks. mevduat yükü:
98.77%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
0.17
Alış işlemleri:
829 (44.47%)
Satış işlemleri:
1 035 (55.53%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.06 EUR
Ortalama kâr:
1.33 EUR
Ortalama zarar:
-6.14 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-58.00 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-474.34 EUR (6)
Aylık büyüme:
31.05%
Yıllık tahmin:
376.69%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
531.00 EUR
Maksimum:
618.08 EUR (86.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
86.46% (618.08 EUR)
Varlığa göre:
55.87% (335.56 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1104
|XAUUSD
|481
|NAS100
|238
|AUDUSD
|16
|GBPUSD
|14
|GER40
|5
|BTCUSD
|4
|US500
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-479
|XAUUSD
|485
|NAS100
|108
|AUDUSD
|0
|GBPUSD
|3
|GER40
|4
|BTCUSD
|1
|US500
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-20K
|XAUUSD
|49K
|NAS100
|350K
|AUDUSD
|81
|GBPUSD
|266
|GER40
|14K
|BTCUSD
|7.1K
|US500
|613
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +22.12 EUR
En kötü işlem: -87 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +46.81 EUR
Maksimum ardışık zarar: -58.00 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 7
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.89 × 594
|
ICMarketsSC-Live04
|1.23 × 201
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
FusionMarkets-Live 2
|1.76 × 80
|
ICMarketsSC-Live24
|2.03 × 90
|
Exness-Real9
|2.47 × 163
|
EagleFX-Live
|2.71 × 7
|
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
|
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
|
ThreeTraderLimited-Live02
|3.43 × 154
|
Varchev-Real
|3.73 × 15
|
Exness-Real16
|4.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
|
RoboForex-Pro-5
|15.93 × 387
|
SimpleFX-LiveUK
|20.50 × 2
Fusion Growth it is about growing an account that I already lost 90% of it and see if I can bring it back to positive
I will trade based on Price reaction at some Ema's 8, 21, 55, 89 on 5 min and 30 min charts and also at round numbers, more often in the direction of Ema's
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
21%
0
0
USD
USD
504
EUR
EUR
59
0%
1 864
82%
30%
1.05
0.06
EUR
EUR
86%
1:100