Alhadir Lingga Paripurna

Testing101

Alhadir Lingga Paripurna
0 inceleme
Güvenilirlik
30 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 181%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
202
Kârla kapanan işlemler:
125 (61.88%)
Zararla kapanan işlemler:
77 (38.12%)
En iyi işlem:
428.14 USD
En kötü işlem:
-372.80 USD
Brüt kâr:
12 951.34 USD (250 492 pips)
Brüt zarar:
-9 542.96 USD (170 424 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (1 545.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 545.88 USD (12)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
15.02%
Maks. mevduat yükü:
1.42%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
1.50
Alış işlemleri:
152 (75.25%)
Satış işlemleri:
50 (24.75%)
Kâr faktörü:
1.36
Beklenen getiri:
16.87 USD
Ortalama kâr:
103.61 USD
Ortalama zarar:
-123.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-1 064.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 070.13 USD (5)
Aylık büyüme:
70.25%
Yıllık tahmin:
852.37%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
30.25 USD
Maksimum:
2 276.72 USD (50.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.69% (1 602.66 USD)
Varlığa göre:
11.47% (155.12 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD_MRG 197
GBPJPY_MRG 1
USDJPY_MRG 1
CADJPY_MRG 1
CHFJPY_MRG 1
EURJPY_MRG 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD_MRG 3.5K
GBPJPY_MRG -68
USDJPY_MRG 7
CADJPY_MRG 12
CHFJPY_MRG 5
EURJPY_MRG -3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD_MRG 81K
GBPJPY_MRG -1K
USDJPY_MRG 99
CADJPY_MRG 180
CHFJPY_MRG 82
EURJPY_MRG -37
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +428.14 USD
En kötü işlem: -373 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +1 545.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 064.90 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

testing101
İnceleme yok
2025.09.19 04:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 14:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 12:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.16 14:19
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.72% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 18:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.17 14:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.10 03:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.07 16:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.18 14:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.13 08:53
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.03.13 08:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.13 08:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.