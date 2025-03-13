SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TradeVesting 06
Yelena Claudia

TradeVesting 06

Yelena Claudia
0 inceleme
Güvenilirlik
28 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 31%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
89
Kârla kapanan işlemler:
79 (88.76%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (11.24%)
En iyi işlem:
691.50 USD
En kötü işlem:
-196.80 USD
Brüt kâr:
9 795.20 USD (99 498 pips)
Brüt zarar:
-516.90 USD (4 968 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (3 962.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 962.40 USD (30)
Sharpe oranı:
0.75
Alım-satım etkinliği:
85.78%
Maks. mevduat yükü:
0.89%
En son işlem:
31 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
30.26
Alış işlemleri:
63 (70.79%)
Satış işlemleri:
26 (29.21%)
Kâr faktörü:
18.95
Beklenen getiri:
104.25 USD
Ortalama kâr:
123.99 USD
Ortalama zarar:
-51.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-82.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-306.60 USD (2)
Aylık büyüme:
1.40%
Yıllık tahmin:
16.93%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
306.60 USD (2.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.70% (306.60 USD)
Varlığa göre:
23.96% (3 107.70 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 89
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 9.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 95K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +691.50 USD
En kötü işlem: -197 USD
Maksimum ardışık kazanç: 30
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +3 962.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -82.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real29
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
ADSS-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
AIGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
193 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Minimal equity 10K USD

Semi Swing Gold Trade Only

Target Profit 10 - 40% /month

0,10 lot / transaction

Free Swap


İnceleme yok
2025.10.18 16:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 15:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.08 13:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 11:45
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.01 13:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 07:28
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.15 16:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.14 04:08
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.16 08:44
No swaps are charged on the signal account
2025.06.06 07:37
No swaps are charged
2025.06.06 07:37
No swaps are charged
2025.05.22 10:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.14 02:47
No swaps are charged on the signal account
2025.05.07 13:09
No swaps are charged
2025.05.07 13:09
No swaps are charged
2025.04.29 18:48
No swaps are charged on the signal account
2025.04.24 12:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.17 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
