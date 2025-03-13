- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
89
Kârla kapanan işlemler:
79 (88.76%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (11.24%)
En iyi işlem:
691.50 USD
En kötü işlem:
-196.80 USD
Brüt kâr:
9 795.20 USD (99 498 pips)
Brüt zarar:
-516.90 USD (4 968 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (3 962.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 962.40 USD (30)
Sharpe oranı:
0.75
Alım-satım etkinliği:
85.78%
Maks. mevduat yükü:
0.89%
En son işlem:
31 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
30.26
Alış işlemleri:
63 (70.79%)
Satış işlemleri:
26 (29.21%)
Kâr faktörü:
18.95
Beklenen getiri:
104.25 USD
Ortalama kâr:
123.99 USD
Ortalama zarar:
-51.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-82.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-306.60 USD (2)
Aylık büyüme:
1.40%
Yıllık tahmin:
16.93%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
306.60 USD (2.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.70% (306.60 USD)
Varlığa göre:
23.96% (3 107.70 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|89
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|9.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|95K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +691.50 USD
En kötü işlem: -197 USD
Maksimum ardışık kazanç: 30
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +3 962.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -82.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
Minimal equity 10K USD
Semi Swing Gold Trade Only
Target Profit 10 - 40% /month
0,10 lot / transaction
Free Swap
