SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / XAU NorthEast
Jian Zhang

XAU NorthEast

Jian Zhang
0 inceleme
Güvenilirlik
74 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 54%
GMI-Live09
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 160
Kârla kapanan işlemler:
1 442 (66.75%)
Zararla kapanan işlemler:
718 (33.24%)
En iyi işlem:
632.71 USD
En kötü işlem:
-1 073.00 USD
Brüt kâr:
17 349.85 USD (558 751 pips)
Brüt zarar:
-10 371.73 USD (337 352 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (6.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 834.00 USD (29)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
23.51%
Maks. mevduat yükü:
67.86%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
1.66
Alış işlemleri:
1 316 (60.93%)
Satış işlemleri:
844 (39.07%)
Kâr faktörü:
1.67
Beklenen getiri:
3.23 USD
Ortalama kâr:
12.03 USD
Ortalama zarar:
-14.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-36.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 214.15 USD (14)
Aylık büyüme:
11.96%
Yıllık tahmin:
145.18%
Algo alım-satım:
83%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 577.39 USD
Maksimum:
4 214.15 USD (57.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.66% (3 924.98 USD)
Varlığa göre:
30.51% (2 273.46 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDpro 1919
AUDCADpro 35
EURJPYpro 32
GBPAUDpro 25
GBPJPYpro 20
USDJPYpro 18
USDCADpro 17
EURUSDpro 17
AUDUSDpro 15
USDCHFpro 15
NZDCADpro 15
EURGBPpro 11
GBPUSDpro 10
AUDJPYpro 5
AUDNZDpro 4
CHFJPYpro 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDpro 6.9K
AUDCADpro 123
EURJPYpro -8
GBPAUDpro -10
GBPJPYpro -7
USDJPYpro -24
USDCADpro -1
EURUSDpro 0
AUDUSDpro -13
USDCHFpro -1
NZDCADpro 40
EURGBPpro 2
GBPUSDpro -8
AUDJPYpro 2
AUDNZDpro 9
CHFJPYpro 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDpro 229K
AUDCADpro 399
EURJPYpro -1.1K
GBPAUDpro -1.3K
GBPJPYpro -924
USDJPYpro -3.6K
USDCADpro 5
EURUSDpro 33
AUDUSDpro -1.2K
USDCHFpro -26
NZDCADpro 166
EURGBPpro 166
GBPUSDpro -728
AUDJPYpro 296
AUDNZDpro 331
CHFJPYpro 151
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +632.71 USD
En kötü işlem: -1 073 USD
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +6.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -36.28 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GMI-Live09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Enter the market with Buylimit orders and profit by stoploss.
İnceleme yok
2025.09.30 11:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 11:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 04:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.13 14:46
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.05 11:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 02:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 17:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.30 02:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 00:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 13:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.09 04:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.09 03:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.30 08:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.22 17:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.19 10:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.11 17:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.03 01:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.12 08:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.32% of days out of 314 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
XAU NorthEast
Ayda 30 USD
54%
0
0
USD
6.3K
USD
74
83%
2 160
66%
24%
1.67
3.23
USD
100%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.