- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
102
Kârla kapanan işlemler:
93 (91.17%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (8.82%)
En iyi işlem:
81.65 EUR
En kötü işlem:
-225.78 EUR
Brüt kâr:
957.91 EUR (28 601 pips)
Brüt zarar:
-577.89 EUR (33 407 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (133.19 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
196.68 EUR (13)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
10.63%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
1.68
Alış işlemleri:
60 (58.82%)
Satış işlemleri:
42 (41.18%)
Kâr faktörü:
1.66
Beklenen getiri:
3.73 EUR
Ortalama kâr:
10.30 EUR
Ortalama zarar:
-64.21 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-173.49 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-225.78 EUR (1)
Aylık büyüme:
7.72%
Yıllık tahmin:
93.62%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
225.78 EUR (26.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.12% (193.56 EUR)
Varlığa göre:
55.16% (408.62 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|96
|EURGBP
|6
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|396
|EURGBP
|37
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-5.9K
|EURGBP
|1.1K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +81.65 EUR
En kötü işlem: -226 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +133.19 EUR
Maksimum ardışık zarar: -173.49 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ActivTradesCorp-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
Valutrades-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 10
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 1
|
SMCapitalMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 14
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.17 × 171
|
ActivTradesCorp-Server
|0.25 × 2714
|
AdmiralMarkets-Live
|0.27 × 26
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.30 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.50 × 2
|
Just2Trade-MT5
|0.50 × 4
|
Ava-Real 1-MT5
|0.67 × 3
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.73 × 11
|
Exness-MT5Real
|1.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|1.02 × 143
|
RoboForex-Pro
|2.44 × 75
|
ICMarketsSC-MT5
|2.50 × 2
|
FxPro-MT5
|2.80 × 5
|
Eightcap-Live
|3.00 × 2
Nômade Investor 3
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
51%
0
0
USD
USD
2K
EUR
EUR
40
0%
102
91%
100%
1.65
3.73
EUR
EUR
55%
1:200