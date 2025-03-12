Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ActivTradesCorp-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-MT5 0.00 × 1 GBEbrokers-LIVE 0.00 × 1 Darwinex-Live 0.00 × 1 TickmillUK-Live 0.00 × 1 Valutrades-Live 0.00 × 1 GOMarketsMU-Live 0.00 × 10 ValutradesSeychelles-Live 0.00 × 1 SMCapitalMarkets-Live2 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 1 Exness-MT5Real5 0.00 × 14 StriforSVG-Live 0.00 × 1 AdmiralsGroup-Live 0.17 × 171 ActivTradesCorp-Server 0.25 × 2714 AdmiralMarkets-Live 0.27 × 26 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 0.30 × 10 ICMarketsSC-MT5-2 0.50 × 2 Just2Trade-MT5 0.50 × 4 Ava-Real 1-MT5 0.67 × 3 TriveFinancial-MT5Live-2 0.73 × 11 Exness-MT5Real 1.00 × 1 ICMarkets-MT5 1.02 × 143 RoboForex-Pro 2.44 × 75 ICMarketsSC-MT5 2.50 × 2 FxPro-MT5 2.80 × 5 Eightcap-Live 3.00 × 2