SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / NI 3
Jucelino De Sousa Coutinho

NI 3

Jucelino De Sousa Coutinho
0 inceleme
Güvenilirlik
40 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 51%
ActivTradesCorp-Server
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
102
Kârla kapanan işlemler:
93 (91.17%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (8.82%)
En iyi işlem:
81.65 EUR
En kötü işlem:
-225.78 EUR
Brüt kâr:
957.91 EUR (28 601 pips)
Brüt zarar:
-577.89 EUR (33 407 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (133.19 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
196.68 EUR (13)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
10.63%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
1.68
Alış işlemleri:
60 (58.82%)
Satış işlemleri:
42 (41.18%)
Kâr faktörü:
1.66
Beklenen getiri:
3.73 EUR
Ortalama kâr:
10.30 EUR
Ortalama zarar:
-64.21 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-173.49 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-225.78 EUR (1)
Aylık büyüme:
7.72%
Yıllık tahmin:
93.62%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
225.78 EUR (26.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.12% (193.56 EUR)
Varlığa göre:
55.16% (408.62 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 96
EURGBP 6
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 396
EURGBP 37
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -5.9K
EURGBP 1.1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +81.65 EUR
En kötü işlem: -226 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +133.19 EUR
Maksimum ardışık zarar: -173.49 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ActivTradesCorp-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-MT5
0.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
Valutrades-Live
0.00 × 1
GOMarketsMU-Live
0.00 × 10
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 1
SMCapitalMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 14
StriforSVG-Live
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.17 × 171
ActivTradesCorp-Server
0.25 × 2714
AdmiralMarkets-Live
0.27 × 26
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.30 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
0.50 × 2
Just2Trade-MT5
0.50 × 4
Ava-Real 1-MT5
0.67 × 3
TriveFinancial-MT5Live-2
0.73 × 11
Exness-MT5Real
1.00 × 1
ICMarkets-MT5
1.02 × 143
RoboForex-Pro
2.44 × 75
ICMarketsSC-MT5
2.50 × 2
FxPro-MT5
2.80 × 5
Eightcap-Live
3.00 × 2
4 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Nômade Investor 3
İnceleme yok
2025.10.17 16:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.17 15:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 03:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 02:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.30 15:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 09:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 14:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 14:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 11:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 07:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 06:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 20:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 07:41
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.22 22:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 21:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 15:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 10:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 09:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.25 19:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
NI 3
Ayda 30 USD
51%
0
0
USD
2K
EUR
40
0%
102
91%
100%
1.65
3.73
EUR
55%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.