Marlene Marlene

TrendShooter

Marlene Marlene
0 inceleme
Güvenilirlik
41 hafta
0 / 0 USD
Ayda 5000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 117%
Weltrade-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
84
Kârla kapanan işlemler:
78 (92.85%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (7.14%)
En iyi işlem:
4.48 USD
En kötü işlem:
-35.03 USD
Brüt kâr:
266.94 USD (266 854 pips)
Brüt zarar:
-150.29 USD (150 282 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
59 (199.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
199.84 USD (59)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
5.32%
Maks. mevduat yükü:
7.22%
En son işlem:
31 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
1.77
Alış işlemleri:
47 (55.95%)
Satış işlemleri:
37 (44.05%)
Kâr faktörü:
1.78
Beklenen getiri:
1.39 USD
Ortalama kâr:
3.42 USD
Ortalama zarar:
-25.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-35.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-35.03 USD (1)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
17.52 USD
Maksimum:
65.99 USD (23.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.81% (35.03 USD)
Varlığa göre:
19.92% (41.82 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD_i 83
Gold_i 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD_i 117
Gold_i 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD_i 117K
Gold_i 3
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.48 USD
En kötü işlem: -35 USD
Maksimum ardışık kazanç: 59
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +199.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -35.03 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
TrendShooter
Ayda 5000 USD
117%
0
0
USD
17
USD
41
100%
84
92%
5%
1.77
1.39
USD
30%
1:500
