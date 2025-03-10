SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Epic Game Trade 1
Jose Carlos Miranda Reyes

Epic Game Trade 1

Jose Carlos Miranda Reyes
0 inceleme
Güvenilirlik
29 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 295%
XMGlobal-Real 8
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
565
Kârla kapanan işlemler:
493 (87.25%)
Zararla kapanan işlemler:
72 (12.74%)
En iyi işlem:
225.72 USD
En kötü işlem:
-85.73 USD
Brüt kâr:
3 649.93 USD (2 709 352 pips)
Brüt zarar:
-979.04 USD (2 129 214 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
58 (193.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
601.63 USD (53)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
90.00%
Maks. mevduat yükü:
26.14%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
16.69
Alış işlemleri:
511 (90.44%)
Satış işlemleri:
54 (9.56%)
Kâr faktörü:
3.73
Beklenen getiri:
4.73 USD
Ortalama kâr:
7.40 USD
Ortalama zarar:
-13.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-8.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-158.03 USD (3)
Aylık büyüme:
27.39%
Yıllık tahmin:
332.91%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
160.04 USD (6.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.94% (72.07 USD)
Varlığa göre:
35.95% (1 029.81 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 114
EURUSD 75
USDJPY 71
BTCUSD 55
GBPUSD 55
USDCHF 45
JP225Cash 28
EURCHF 27
US500Cash 25
AUDUSD 20
EU50Cash 14
FRA40Cash 11
USDCAD 9
ETHUSD 6
USDHKD 2
GBPJPY 2
GBPCHF 1
US100Cash 1
AUDCHF 1
CHFJPY 1
CADJPY 1
CADCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 907
EURUSD 477
USDJPY 500
BTCUSD 3
GBPUSD 289
USDCHF 294
JP225Cash 4
EURCHF 40
US500Cash 126
AUDUSD -90
EU50Cash 3
FRA40Cash 12
USDCAD 55
ETHUSD 2
USDHKD -3
GBPJPY 17
GBPCHF -1
US100Cash 12
AUDCHF 0
CHFJPY 0
CADJPY 10
CADCHF 12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 71K
EURUSD 9.3K
USDJPY 20K
BTCUSD 350K
GBPUSD 2.5K
USDCHF 5.3K
JP225Cash 6.8K
EURCHF 2.5K
US500Cash 120K
AUDUSD -689
EU50Cash 2.6K
FRA40Cash 9.3K
USDCAD 2.8K
ETHUSD 19K
USDHKD -114
GBPJPY 289
GBPCHF -53
US100Cash 12K
AUDCHF 2
CHFJPY 7
CADJPY 155
CADCHF 87
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +225.72 USD
En kötü işlem: -86 USD
Maksimum ardışık kazanç: 53
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +193.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.19 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 1
XMGlobal-Real 30
0.00 × 2
4xCube-Live
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 29
DooFintech-Live 5
0.30 × 323
XMGlobal-Real 18
0.30 × 234
XMGlobal-Real 26
0.33 × 45
ICMarkets-Live05
0.33 × 3
XMGlobal-Real 21
0.37 × 175
XMGlobal-Real 27
0.39 × 499
ForexTimeFXTM-ECN
0.46 × 13
BlackBullMarkets-Live
0.66 × 41
XMGlobal-Real 8
0.69 × 520
BDSwissGlobal-Real05
2.47 × 15
Valutrades-Real
3.14 × 22
XMGlobal-Real 35
4.25 × 20
FBSInc-Real-11
6.43 × 54
İnceleme yok
2025.09.09 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 09:40
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 07:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 05:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 02:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 09:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 07:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 03:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 00:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 01:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 01:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 00:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.29 23:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.29 22:35
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 23:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.22 20:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.22 01:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.14 00:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.