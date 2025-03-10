- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
565
Kârla kapanan işlemler:
493 (87.25%)
Zararla kapanan işlemler:
72 (12.74%)
En iyi işlem:
225.72 USD
En kötü işlem:
-85.73 USD
Brüt kâr:
3 649.93 USD (2 709 352 pips)
Brüt zarar:
-979.04 USD (2 129 214 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
58 (193.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
601.63 USD (53)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
90.00%
Maks. mevduat yükü:
26.14%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
16.69
Alış işlemleri:
511 (90.44%)
Satış işlemleri:
54 (9.56%)
Kâr faktörü:
3.73
Beklenen getiri:
4.73 USD
Ortalama kâr:
7.40 USD
Ortalama zarar:
-13.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-8.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-158.03 USD (3)
Aylık büyüme:
27.39%
Yıllık tahmin:
332.91%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
160.04 USD (6.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.94% (72.07 USD)
Varlığa göre:
35.95% (1 029.81 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD
|114
|EURUSD
|75
|USDJPY
|71
|BTCUSD
|55
|GBPUSD
|55
|USDCHF
|45
|JP225Cash
|28
|EURCHF
|27
|US500Cash
|25
|AUDUSD
|20
|EU50Cash
|14
|FRA40Cash
|11
|USDCAD
|9
|ETHUSD
|6
|USDHKD
|2
|GBPJPY
|2
|GBPCHF
|1
|US100Cash
|1
|AUDCHF
|1
|CHFJPY
|1
|CADJPY
|1
|CADCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD
|907
|EURUSD
|477
|USDJPY
|500
|BTCUSD
|3
|GBPUSD
|289
|USDCHF
|294
|JP225Cash
|4
|EURCHF
|40
|US500Cash
|126
|AUDUSD
|-90
|EU50Cash
|3
|FRA40Cash
|12
|USDCAD
|55
|ETHUSD
|2
|USDHKD
|-3
|GBPJPY
|17
|GBPCHF
|-1
|US100Cash
|12
|AUDCHF
|0
|CHFJPY
|0
|CADJPY
|10
|CADCHF
|12
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD
|71K
|EURUSD
|9.3K
|USDJPY
|20K
|BTCUSD
|350K
|GBPUSD
|2.5K
|USDCHF
|5.3K
|JP225Cash
|6.8K
|EURCHF
|2.5K
|US500Cash
|120K
|AUDUSD
|-689
|EU50Cash
|2.6K
|FRA40Cash
|9.3K
|USDCAD
|2.8K
|ETHUSD
|19K
|USDHKD
|-114
|GBPJPY
|289
|GBPCHF
|-53
|US100Cash
|12K
|AUDCHF
|2
|CHFJPY
|7
|CADJPY
|155
|CADCHF
|87
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +225.72 USD
En kötü işlem: -86 USD
Maksimum ardışık kazanç: 53
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +193.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.19 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 2
|
4xCube-Live
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 29
|
DooFintech-Live 5
|0.30 × 323
|
XMGlobal-Real 18
|0.30 × 234
|
XMGlobal-Real 26
|0.33 × 45
|
ICMarkets-Live05
|0.33 × 3
|
XMGlobal-Real 21
|0.37 × 175
|
XMGlobal-Real 27
|0.39 × 499
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.46 × 13
|
BlackBullMarkets-Live
|0.66 × 41
|
XMGlobal-Real 8
|0.69 × 520
|
BDSwissGlobal-Real05
|2.47 × 15
|
Valutrades-Real
|3.14 × 22
|
XMGlobal-Real 35
|4.25 × 20
|
FBSInc-Real-11
|6.43 × 54
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
295%
0
0
USD
USD
4.2K
USD
USD
29
0%
565
87%
90%
3.72
4.73
USD
USD
36%
1:300