SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / IC 182
Papada Pitchayachananon

IC 182

Papada Pitchayachananon
0 inceleme
Güvenilirlik
38 hafta
1 / 5.4K USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 75%
ICMarketsSC-Live16
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
350
Kârla kapanan işlemler:
300 (85.71%)
Zararla kapanan işlemler:
50 (14.29%)
En iyi işlem:
51.52 USD
En kötü işlem:
-74.79 USD
Brüt kâr:
1 175.33 USD (43 408 pips)
Brüt zarar:
-856.75 USD (31 819 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (182.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
182.86 USD (33)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
0.86%
Maks. mevduat yükü:
18.17%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
14 dakika
Düzelme faktörü:
3.31
Alış işlemleri:
206 (58.86%)
Satış işlemleri:
144 (41.14%)
Kâr faktörü:
1.37
Beklenen getiri:
0.91 USD
Ortalama kâr:
3.92 USD
Ortalama zarar:
-17.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-76.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-76.72 USD (3)
Aylık büyüme:
-4.26%
Yıllık tahmin:
-51.74%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.71 USD
Maksimum:
96.18 USD (11.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.93% (78.85 USD)
Varlığa göre:
9.92% (43.05 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 350
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 319
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 12K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +51.52 USD
En kötü işlem: -75 USD
Maksimum ardışık kazanç: 33
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +182.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -76.72 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live18
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real-HK
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live26
0.80 × 25
ICMarketsSC-Live16
1.30 × 1014
ICMarketsSC-Live32
2.37 × 59
ICMarketsSC-Live05
2.42 × 12
Tickmill-Live
2.75 × 32
ICMarketsSC-Live27
3.21 × 28
ICMarketsSC-Live24
3.85 × 89
ICMarketsSC-Live03
3.93 × 60
Pepperstone-Edge09
4.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
4.41 × 22
ICMarketsSC-Live11
5.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
5.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
5.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
5.05 × 92
TradeMaxGlobal-Live7
5.56 × 9
ICMarketsSC-Live14
5.99 × 80
Axi-US06-Live
8.00 × 1
CMCMarkets1-Live
8.95 × 22
ICMarkets-Live03
9.35 × 77
EGlobal-Cent6
10.23 × 35
10 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.23 14:08
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.98% of days out of 261 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 13:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 01:55
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.8% of days out of 250 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 13:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 13:40
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.98% of days out of 241 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.08 15:00
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.65% of days out of 215 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 14:51
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.81% of days out of 208 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 14:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.25 14:20
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.98% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 14:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.09 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 16:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.18 14:41
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.88% of days out of 164 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.31 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.27 14:32
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.25 13:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.21 13:35
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.17 13:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
IC 182
Ayda 30 USD
75%
1
5.4K
USD
319
USD
38
99%
350
85%
1%
1.37
0.91
USD
16%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.