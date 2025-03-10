- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
350
Kârla kapanan işlemler:
300 (85.71%)
Zararla kapanan işlemler:
50 (14.29%)
En iyi işlem:
51.52 USD
En kötü işlem:
-74.79 USD
Brüt kâr:
1 175.33 USD (43 408 pips)
Brüt zarar:
-856.75 USD (31 819 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (182.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
182.86 USD (33)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
0.86%
Maks. mevduat yükü:
18.17%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
14 dakika
Düzelme faktörü:
3.31
Alış işlemleri:
206 (58.86%)
Satış işlemleri:
144 (41.14%)
Kâr faktörü:
1.37
Beklenen getiri:
0.91 USD
Ortalama kâr:
3.92 USD
Ortalama zarar:
-17.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-76.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-76.72 USD (3)
Aylık büyüme:
-4.26%
Yıllık tahmin:
-51.74%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.71 USD
Maksimum:
96.18 USD (11.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.93% (78.85 USD)
Varlığa göre:
9.92% (43.05 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|350
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|319
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|12K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +51.52 USD
En kötü işlem: -75 USD
Maksimum ardışık kazanç: 33
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +182.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -76.72 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Real-HK
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live26
|0.80 × 25
|
ICMarketsSC-Live16
|1.30 × 1014
|
ICMarketsSC-Live32
|2.37 × 59
|
ICMarketsSC-Live05
|2.42 × 12
|
Tickmill-Live
|2.75 × 32
|
ICMarketsSC-Live27
|3.21 × 28
|
ICMarketsSC-Live24
|3.85 × 89
|
ICMarketsSC-Live03
|3.93 × 60
|
Pepperstone-Edge09
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|4.41 × 22
|
ICMarketsSC-Live11
|5.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|5.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|5.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|5.05 × 92
|
TradeMaxGlobal-Live7
|5.56 × 9
|
ICMarketsSC-Live14
|5.99 × 80
|
Axi-US06-Live
|8.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|8.95 × 22
|
ICMarkets-Live03
|9.35 × 77
|
EGlobal-Cent6
|10.23 × 35
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
75%
1
5.4K
USD
USD
319
USD
USD
38
99%
350
85%
1%
1.37
0.91
USD
USD
16%
1:500