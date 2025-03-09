SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / ABC Trading Concept GOLD vs BTC
Denys Babiak

ABC Trading Concept GOLD vs BTC

Denys Babiak
0 inceleme
Güvenilirlik
29 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 18%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
340
Kârla kapanan işlemler:
166 (48.82%)
Zararla kapanan işlemler:
174 (51.18%)
En iyi işlem:
203.28 USD
En kötü işlem:
-126.54 USD
Brüt kâr:
7 651.58 USD (5 870 184 pips)
Brüt zarar:
-7 343.45 USD (7 550 876 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (565.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
565.59 USD (7)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
79.25%
Maks. mevduat yükü:
14.02%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
0.42
Alış işlemleri:
179 (52.65%)
Satış işlemleri:
161 (47.35%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.91 USD
Ortalama kâr:
46.09 USD
Ortalama zarar:
-42.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-124.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-370.91 USD (5)
Aylık büyüme:
2.09%
Yıllık tahmin:
25.38%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
350.85 USD
Maksimum:
735.02 USD (48.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
60.19% (735.02 USD)
Varlığa göre:
24.95% (151.61 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 238
BTCUSD 98
US30 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 674
BTCUSD -295
US30 -71
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 19K
BTCUSD -1.7M
US30 -7.2K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +203.28 USD
En kötü işlem: -127 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +565.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -124.48 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Coinexx-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 530
Tickmill-Live
1.25 × 8
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
Pepperstone-MT5-Live01
1.85 × 8470
FusionMarkets-Live
2.30 × 2211
Exness-MT5Real5
3.32 × 3631
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 3441
ICMarkets-MT5-2
3.71 × 1934
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.73 × 60
Exness-MT5Real
6.12 × 748
FxPro-MT5
6.38 × 84
Exness-MT5Real18
7.06 × 51
VantageFX-Live
7.33 × 3
RoboForex-MetaTrader 5
7.80 × 5
AKFXFinancial-MT5Live-2
8.00 × 1
XMGlobal-MT5
9.00 × 4
8 daha fazla...
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ABC Trading Concept GOLD vs BTC
Ayda 50 USD
18%
0
0
USD
621
USD
29
98%
340
48%
79%
1.04
0.91
USD
60%
1:500
Kopyala

