İşlemler:
340
Kârla kapanan işlemler:
166 (48.82%)
Zararla kapanan işlemler:
174 (51.18%)
En iyi işlem:
203.28 USD
En kötü işlem:
-126.54 USD
Brüt kâr:
7 651.58 USD (5 870 184 pips)
Brüt zarar:
-7 343.45 USD (7 550 876 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (565.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
565.59 USD (7)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
79.25%
Maks. mevduat yükü:
14.02%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
0.42
Alış işlemleri:
179 (52.65%)
Satış işlemleri:
161 (47.35%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.91 USD
Ortalama kâr:
46.09 USD
Ortalama zarar:
-42.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-124.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-370.91 USD (5)
Aylık büyüme:
2.09%
Yıllık tahmin:
25.38%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
350.85 USD
Maksimum:
735.02 USD (48.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
60.19% (735.02 USD)
Varlığa göre:
24.95% (151.61 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|238
|BTCUSD
|98
|US30
|4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|674
|BTCUSD
|-295
|US30
|-71
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|19K
|BTCUSD
|-1.7M
|US30
|-7.2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +203.28 USD
En kötü işlem: -127 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +565.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -124.48 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Coinexx-Live
|0.00 × 1
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
|0.19 × 190
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 530
Tickmill-Live
|1.25 × 8
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
Pepperstone-MT5-Live01
|1.85 × 8470
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2211
Exness-MT5Real5
|3.32 × 3631
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 3441
ICMarkets-MT5-2
|3.71 × 1934
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
Exness-MT5Real
|6.12 × 748
FxPro-MT5
|6.38 × 84
Exness-MT5Real18
|7.06 × 51
VantageFX-Live
|7.33 × 3
RoboForex-MetaTrader 5
|7.80 × 5
AKFXFinancial-MT5Live-2
|8.00 × 1
XMGlobal-MT5
|9.00 × 4
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
18%
0
0
USD
USD
621
USD
USD
29
98%
340
48%
79%
1.04
0.91
USD
USD
60%
1:500